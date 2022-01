Bruselas lamenta las diferencias con EE.UU. tras el rechazo a la protección del gruyère

Bruselas, 14 ene (EFE).- La Comisión Europea (CE) lamentó este viernes que Estados Unidos y la Unión Europea tengan un "distinto enfoque" sobre la protección de las indicaciones geográficas europeas, algo puesto de relieve de nuevo tras una reciente sentencia de un juez estadounidense sobre el queso gruyère. La portavoz comunitaria de Comercio, Miriam García, explicó este viernes en rueda de prensa que las "normas de etiquetado y los derechos de propiedad intelectual son territoriales". Gruyère es "una indicación geográfica protegida en la UE y Suiza y la denominación tiene protección en el territorio europeo y los terceros países que tienen un acuerdo con la UE sobre indicaciones geográficas", señaló. Estados Unidos no está entre ellos. La respuesta se produce después de que un juez concluyera hace unos días que el término "gruyère" era tan genérico en Estados Unidos que no podía ser considerado exclusivo de los titulares de la indicación geográfica, es decir, los productores de Francia y Suiza. Un consorcio de productores suizos y franceses había presentado una demanda ante un tribunal de Virginia (EE.UU.) después de no lograr registrar en Estados Unidos la marca "gruyère". "Por supuesto podemos recurrir a los tribunales nacionales en la UE y en los países con los que tenemos acuerdos para defender nuestros derechos. Desafortunadamente en EE.UU. hay un enfoque distinto y tendríamos que entrar en contacto para ver si podemos encontrar soluciones", dijo la portavoz. El enfoque territorial en la UE supone que "un producto etiquetado como gruyère producido en un país tercero no puede ser comercializado ni vendido en el territorio europeo", indicó la portavoz. Es decir, los operadores estadounidenses que utilicen el término gruyère "no podrán comercializar ni vender sus productos en la UE ni en los países con los que la Unión tenga un acuerdo", añadió. La oficina de propiedad industrial de Estados Unidos "también aplica el principio de territorialidad", pero en relación con las indicaciones geográficas de su propio territorio, indicó la portavoz.