Bélgica sólo convoca suplentes para sus amistosos de marzo

Bruselas, 14 ene (EFE).- El seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez, no convocará a los veteranos de su equipo, como Eden Hazard, Kevin de Bruyne, Yannick Carrasco, Thibaut Courtois o Romelu Lukaku a la concentración de marzo de los "diablos rojos" para afrontar dos amistosos en los que probará a los suplentes. "Durante dos años, los jugadores principales han dado mucho por la selección. Y muchas veces también en el club. En marzo, ocho meses antes del Mundial, es bueno darles descanso, físico y mental", señaló Martínez en declaraciones que publica este viernes la radiotelevisión pública RTBF. Ninguno de los futbolistas con más de 50 partidos internacionales participará en la concentración belga del 21 al 29 de marzo, a la que acudirán 25 jugadores. El técnico español ni siquiera llamará a su capitán, Eden Hazard, aunque no esté encadenando partidos como titular en el Real Madrid. "Juegue mucho o poco, esté donde esté, estará totalmente metido en la vida de su equipo, y él también necesitará un respiro", señaló. El objetivo de la concentración es dar protagonismo como titulares a jugadores habitualmente relegados a un segundo o tercer plano. "Me dará información valiosa para más adelante, incluido el Mundial de noviembre", concluyó el seleccionador, que no detalló una lista en la que se esperan nombres como Boyata, Denayer, Doku, Castagne, Batshuayi o Saelemaekers. La concentración, planeada inicialmente en Catar, sede del Mundial de noviembre, probablemente se hará en Bélgica, agregó el entrenador. Aún por confirmarse, uno de los rivales en los amistosos sería Eslovenia mientras que el otro está aún por definir y un partido se jugaría en Bélgica y otro en un país cercano.