BBC revela conversaciones del dictador tunecino en Revolución de los Jazmines

Londres, 14 ene (EFE).- La cadena británica BBC difundió este viernes varias grabaciones inéditas registradas durante la llamada "Revolución del los Jazmines", la revuelta popular que acabó el 14 de enero de 2011 con 24 años de dictadura en Túnez de Zine El Abidine Ben Alí, quien falleció en el exilio en 2019. Las cintas, verificadas por expertos para este medio, describen el estado anímico de Ben Alí en las horas que marcaron su derrocamiento, un periodo tumultuoso que en pocos días se cobró más de 300 muertos. Una de las primeras grabaciones revela una conversación telefónica mantenida el 13 de enero entre el magnate de los medios Tarak Ben Ammar y el dictador, quien ese día había efectuado un llamamiento en un discurso televisado para tratar de atajar las protestas en las calles. "¡Estuviste estupendo, este es el Ben Alí que estábamos esperando!", le dice el empresario, a lo que el dirigente le responde, con inseguridad, que a su intervención le faltó "fluidez". "En absoluto, ha sido una respuesta histórica. Eres el hombre del pueblo. Hablas su idioma", insiste Ben Ammar, a lo que Ben Alí reacciona con risas. Aquel discurso desesperado no tuvo efecto alguno y al día siguiente, entre más protestas, Ben Alí fue derrocado, por lo que el ya antiguo régimen hace preparativos para evacuar a toda la familia en un vuelo con destino a Arabia Saudí. A bordo del avión, según la BBC, Ben Alí hace varias llamadas a tres personas, que la cadena británica cree que son su ministro de Defensa, Ridha Grira, el jefe del Ejército, Rachid Ammar, y un estrecho confidente, Kamel Eltaief. Tras interrogar a Grira sobre la situación sobre el terreno, el ministro le comunica que el presidente del Parlamento, Fouad Mebazaa, asumirá la jefatura interina del Estado, lo que se formalizó el 15 de enero. El dictador le pide que repita esa información en hasta tres ocasiones y replica que tiene intención de regresar a Túnez "en unas pocas horas". Después llama al hombre que la BBC entiende que se trata de una de sus personas de máxima confianza, Kamel Eltaief, a quien le dice que Grira le ha asegurado que la situación está bajo control. "No, no, no. La situación están cambiando rápidamente y con el Ejército no basta", le corrige el colaborador, si bien Ben Alí parece que no entiende aún que ha llegado su final porque le pide consejo sobre si cree que puede "volver o no". "Las cosas no están bien", zanja Eltaief. La siguiente llamada es para el general Ammar, quien da la impresión de que no reconoce su voz. "Soy el presidente", le dice, antes de volverle a interrogar sobre su posible regreso. "Cuando veamos que pueda volver, se lo haremos saber, señor presidente", concluye el militar. El avión de evacuación aterrizó finalmente en Jeddah poco después de esa medianoche y Ben Alí ordenó al piloto que preparase el vuelo de regreso a Túnez, mientras toda la familia era escoltada hasta las dependencia de huéspedes del Palacio Rey Faisal. La BBC recuerda que el piloto desobedeció esas órdenes y regresó solo a Túnez, donde el régimen ya había perdido el control del país, según confesó Grira a Ben Alí en otra llamada telefónica efectuada la mañana siguiente. El titular de Defensa comunica al expresidente que hay incluso rumores sobre la inminencia de un golpe de Estado y éste considera que esa acción podría ser obra de "islamistas", al tiempo que vuelve a plantear la posibilidad de su regreso. "Hay tal ira en las calles que no puedo describirla. Así que no podrá decir que le he engañado y la decisión es suya", afirma Grira. Ben Alí defiende su gestión y reputación: "¿Qué he hecho yo al pueblo? Le he servido". Esa vuelta nunca se produciría. Ben Alí falleció a los 83 años el 19 de septiembre de 2019 en Arabia Saudí, donde permaneció exiliado desde 2011. EFE ja/msg/psh