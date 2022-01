Alexia Putellas entra en una nueva dimensión

Víctor Martí Barcelona, 14 ene (EFE).- El pasado 29 de noviembre en París el nombre de Alexia Putellas entró en una nueva dimensión. No solo se convirtió en la segunda futbolista española -hombre o mujer- en lograr el Balón de Oro, sino que confirmó su condición de icono del fútbol que trasciende los terrenos de juego. La exposición mediática que vivió la capitana del Barcelona tras recibir el premio individual más prestigioso del planeta fútbol se explica a través de tres datos diáfanos: el crecimiento de seguidores en sus redes sociales, las peticiones de entrevistas y su caché para cerrar acuerdos comerciales. Un mes y medio después de levantar el galardón, la centrocampista catalana ha pasado de sumar cerca de 400.000 seguidores a superar los 1,2 millones en la red social Instagram. El 'efecto Balón de Oro' también lo notó el departamento de comunicación del Barcelona que, diez días después de la gala celebrada en la capital francesa, había recibido 50 peticiones para entrevistar a su estrella en medios de comunicación de España, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Polonia, Argentina, México, Egipto y Dinamarca. Asimismo, según apunta a Efe Josep Maria Figueras, director de la oficina en Barcelona de YouFirst, la agencia que representa a Putellas, la cotización de la jugadora para colaborar con marcas se ha triplicado a raíz de consagrarse como la mejor jugadora del mundo del año 2021. Entre tanto, Alexia ha copado las portadas de los principales periódicos españoles, ha recibido la Creu de Sant Jordi -máxima distinción del gobierno catalán-, el jugador del Bayern de Múnich Robert Lewandowski la ha elogiado en sus redes sociales tras ser premiada como mejor futbolista del año en los 'Globe Soccer Awards' y también ha sido nominada en los premios 'The Best' que organiza la FIFA. Para Figueras, el emblema del Barcelona que el curso pasado conquistó los tres títulos -Liga, Copa de la Reina y Liga de Campeones- ha "cerrado un círculo virtuoso". "El Balón de Oro es el punto de inflexión. Alexia recibió muchos reconocimientos en 2021 y ganó el triplete con el Barcelona, pero este premio lo cambia todo", precisa el representante de la jugadora, quien destaca además el impacto que significó que el nombre de Alexia apareciera junto al del argentino Lionel Messi, vencedor del Balón de Oro en categoría masculina. SELECTIVA CON LAS MARCAS La eclosión futbolística de Putellas en forma de títulos individuales y colectivos no ha pasado desapercibida a nivel comercial. Ligada con Nike desde el año 2013, la jugadora de Mollet del Vallés tiene acuerdos de patrocinio cerrados con VISA, la compañía automovilística Cupra -que a su vez es patrocinador oficial del FC Barcelona-, la marca de relojes Hublot y la empresa dermatológica Isdin. Además es imagen de la la Liga de Campeones y la UEFA, así como embajadora de DAZN en España y de la Eurocopa de 2022. Figueras reconoce que, tras la gala celebrada en París, ha recibido múltiples ofertas para incrementar la cartera de patrocinadores. No obstante, matiza que Alexia tiene muy claras sus prioridades: “No quiere ser una 'influencer'. Se gana la vida en el terreno de juego y lo que hace fuera de él es puntual". Por ello, según cuenta, la estrategia de Alexia es cerrar "acuerdos que la vinculen con su deporte y apuestas a medio largo plazo”. “La mayoría de patrocinadores son multianuales y las pocas opciones que puedan abrirse deben tener la misma filosofía”, puntualiza Figueras, quien admite que con el Balón de Oro bajo el brazo es "más fácil consolidar acuerdos". 2015, CUANDO TODO EMPIEZA Para llegar hasta la tarima del Teatro del Chatelet de París, donde recibió el galardón, Alexia se ha empleado a fondo en el césped para erigirse en una de las referentes del fútbol español. En 2012, con 18 años, fichó por el Barcelona procedente del Levante, tres años antes de que el club azulgrana apostara por profesionalizar el equipo femenino de fútbol. Fue en 2015 cuando la entidad decidió que las jugadoras compitieran con las mismas herramientas que cualquier otro equipo profesional del club. La entonces directiva Maria Teixidor fue una las responsables de liderar este cambio que, en una entrevista con Efe, califica de "salto mortal que cambió muchas realidades". "Lo que percibimos desde el principio es que o acompañábamos este cambio en todas las áreas y todos remando en la misma dirección o se producirían muchos desajustes. Esto implicó una tarea interna de hablar con todas las áreas del club", recuerda. Uno de los retos fue involucrar a las áreas comerciales y de márketing del club para que consideraran al equipo femenino de fútbol como uno activo más de la entidad. Todo ello en un contexto en el que se empezaba a percibir una "apertura de las reivindicaciones feministas", precisa Teixidor. "Las marcas están buscando nuevos discursos, nuevas narrativas, y ellas (las jugadoras) son una buena opción para estas narrativas. Todo ello implicó que los propios equipos comerciales del club tuvieran que conocerlas", añade. En 2018, la apuesta del Barcelona por el femenino empezó a dar frutos con el acuerdo con la empresa de herramientas estadounidense Stanley para patrocinar la camiseta del primer equipo de fútbol. Con la llegada en 2021 de la nueva junta directiva presidida por Joan Laporta, el Barcelona pretende continuar con el legado de sus antecesores para "consolidar el deporte femenino a nivel social y trabajarlo de manera profesional", explican a Efe fuentes del club. Prueba de ello es que desde el pasado verano La Masia, el centro de formación para deportistas del Barcelona, acoge a jugadoras de las categorías inferiores de fútbol en sus instalaciones. Un hito que se suma a la decisión de abrir las puertas del Camp Nou el próximo 30 de marzo para la disputa del Barcelona-Real Madrid de la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones. UNA LÍDER DENTRO Y FUERA DEL CAMPO En este contexto, Alexia se ha erigido como una referencia en el césped y en el vestuario. Un episodio que demuestra su carácter fue el momento en el que el club decidió prescindir del técnico del primer equipo, Fran Sánchez, en enero de 2019. "Ahí es donde Alexia empieza a emerger, al menos ante mí, como una persona y una jugadora que respira fútbol. Ella es pura pasión, siente el fútbol en cada átomo de su cuerpo y creo que tiene una vivencia tan interna, tan Barça y tan pura, que la sufre mucho. Ella sufrió mucho esa situación a un nivel muy íntimo", narra Teixidor. Lo que siguió después ya es historia. Lluís Cortés asumió las riendas del banquillo azulgrana, ese mismo curso el Barcelona llegó por vez primera a una Final de la Liga de Campeones que perdió ante el Olympique de Lyon (4-1), competición que levantó en 2021 contra el Chelsea (0-4) y que ha catapultado a Alexia hasta la primera línea del fútbol mundial. En la misma línea se refiere Josep Maria Figueras, quien elogia además su "liderazgo salvaje", ya que es consciente de que tiene "el deber de ser una referente para las jóvenes", algo que echó de menos cuando empezó a jugar. “Ella sabe que está abriendo camino junto a sus compañeras. Todas tienen una gran oportunidad para abrir paso y consolidar cambios en la sociedad. Alexia lo tiene muy claro", apunta el director de la oficina de YouFirst en Barcelona. La misión de Alexia va más allá de los acuerdos comerciales que pueda concretar. Los últimos discursos de agradecimiento por los premios recibidos así lo demuestran. "El verdadero triunfo llegará cuando exista igualdad de oportunidades entre niños y niñas en el mundo del deporte", manifestó entre aplausos al recoger la Creu de Sant Jordi. El Balón de Oro representa el impulso definitivo para que su voz entre en una nueva dimensión y suene con todavía más fuerza. EFE vmc