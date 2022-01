89-74. Yabusele, Abalde y Randolph, trío mágico ante el Baskonia

Ricardo Molinelli Madrid, 14 ene (EFE).- El Real Madrid, apoyado en el trío mágico formado por Guerschon Yabusele, Alberto Abalde y Anthony Randolph, acabó con la escasa oposición de un Baskonia que no encontró la manera de frenar a su rival (89-74). La ausencia de Walter Tavares, por COVID, conocida apenas dos horas antes del inicio del duelo, fue muy bien gestionada por un Real Madrid que tuvo la vuelta de Trey Thompkins a un gran nivel en su primer partido más de siete meses después. Superlativo en ataque fue el inicio del Real Madrid, tanto que a los 3.30 minutos (11-6) Neven Spahija tuvo que parar el partido porque el equipo de Pablo Laso anotaba todo lo que salía de sus manos, 2 de 2 en canastas de 2, 3 de 3 en triples y 5 asistencias fueron sus impolutas estadísticas en ese tiempo. Después apareció Guerschon Yabusele para, en plan abusón, acabar el cuarto con 13 puntos de los 25 que le endosó el Madrid a un Baskonia que no supo aprovechar la ausencia de Walter Tavares. Laso supo adaptarse rápidamente a las circunstancias y sorprendió al equipo vasco, que no se encontró cómodo en ningún momento. A los dos minutos del segundo acto Trey Thompkins reapareció más de siete meses después, llevándose la ovación de la grada. Una falta y su primera canasta de 2 en el primer intento fue su carta de presentación. Para el triple necesitó tres intentos, pero demostró que no se le ha olvidado, además de cumplir en defensa y dar descanso a Vincent Poirier. El REal Madrid siguió viendo aro con relativa facilidad, mientras que el Baskonia no supo encontrar la tecla para frenar al rival y siempre dio la sensación de ir un par de pasos detrás. Anthony Randolph, con 6 puntos y 6 rebotes, brilló. Al descanso, 50-35, Wade Baldwin estuvo incómodo, 6 puntos; Jason Granger poco operativo, 6 puntos, y Rokas Giedraitis desactivado, 5 puntos. No hubo grandes cambios en el estado del juego en la continuación. El Real Madrid siguió dominando el rebote y anulando los teóricos puntos fuertes de los baskonistas, que no encontraron ningún jugador que diera un paso adelante. El 59-39 (min.24) era un fiel reflejo de la diferencia entre ambos equipos, entre la velocidad de balón y el acierto madridista y el individualismo vitoriano. A base de triples, de Matthew Costello (2) y Baldwind, el Baskonia acortó diferencias, 61-48 (m.27), pero no fue argumento suficiente para un Real Madrid coral, con grandes individualidades como Randolph o Alberto Abalde, que cerró el tercer acto con 69-50 y la victoria más que encaminada. El Real Madrid bajó un poco el pistón en defensa y su acierto en ataque también decayó, por lo que el Baskonia comenzó a maquillar el resultado, 73-59 (m.34). La cosa no fue a más y el Real Madrid acabó ganando por 89-74, con Randolph volviendo a ser el fue antes de su grave lesión, con Thompkins dejando buenas sensaciones y con Abalde y Yabusele a un muy alto nivel en la tercera victoria madridista ante el Baskonia en lo que va de temporada. - Ficha técnica: 89 - Real Madrid (25+25+19+20): Causeur (7), Abalde (15), Poirier (11), Yabusele (17) y Taylor (10) -equipo inicial-, Williams-Goss, Randolph (13), Heurtel (3), Hanga, LLull (3) y Thompkins (10). 74 - Bitci Baskonia (17+18+15+24): Baldwin (16), Granger (8), Enoch (11), A. Peters (8) y Giedraitis (10) -equipo inicial-, L. Peters (6), Sedekerskis (4), Fontecchio (2), Costello (9) y Kurucs. Árbitros: Sreten Radovic (CRO), Milivoje Jovcic (SRB) y Robert Vyklicky (RCH). Steven Enoch fue eliminado por 5 personales (min.39). Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 21 de la Euroliga disputado en el Palacio de Deportes (WiZink Center) de Madrid ante 4.553 espectadores. Horas antes del partido, el Real Madrid comunicó la baja por positivo en COVID del pívot caboverdiano Walter Tavares. Rudy Fernández y Tristán Vukcevic también fueron baja por el mismo motivo. EFE moli/ism (foto)