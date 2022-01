1-1. Gabón sobrevive a una nueva ausencia de Aubameyang

Redacción deportes, 14 ene (EFE).- Un gol del atacante Jim Allevinah a falta de dos minutos para la conclusión permitió a la selección de Gabón rescatar un valioso empate (1-1) ante la de Ghana, en un encuentro en el que, como le ocurrió en la primera jornada de la Copa de África, no pudo contar con su máxima estrella, el delantero Pierre-Emerick Aubameyang. Si el jugador del Arsenal inglés no pudo disputar el choque que enfrentó el pasado lunes al conjunto gabonés con Comores tras dar positivo por coronavirus, Aubameyang se perdió la cita con Ghana como consecuencia de las "lesiones cardiacas" provocadas por la COVID. Una circunstancia que, como informó la Federación de Gabón, llevo a la comisión médica de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) a impedir la participación de Aubameyang para "evitar riesgos". La misma situación que impidió también jugar al centrocampista del Niza francés Mario Lemina y al delantero Axel Meyé. Las bajas parecieron condenar al equipo gabonés, máxime tras situarse a los dieciocho minutos de juego por detrás en el marcador (0-1) tras el gol del delantero André Ayew para la selección de Ghana. Pero cuando todo parecía perdido para las "panteras", irrumpió la figura de Allevinah, que estableció a los 88 minutos el definitivo 1-1 que permite a Gabón llegar a la última jornada del grupo C, en la que se medirá con Marruecos, dependiendo de sí misma para lograr el pase a los octavos de final. Todo lo contrario que Ghana, que podría quedar fuera del torneo si Marruecos y Gabón empatan en la última jornada, una circunstancia que desató los nervios de los jugadores ghaneses, que se enzarzaron en una disputa con sus rivales que acabó con la expulsión del suplente Benjamin Tetteh tras intentar golpear a un contrario. EFE jv/ism