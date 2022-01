Venezuela suma 1.276 nuevos contagios de covid-19 y duplica registro diario

Caracas, 12 ene (EFE).- Las autoridades venezolanos reportaron 1.267 nuevos contagios de la covid-19 en las últimas 24 horas, con lo que el país superó en más del doble la cifra de casos registrados ayer cuando se informó de 598, detalló este miércoles el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez. "A 668 días de la pandemia en Venezuela, informamos que durante las últimas 24 horas el país registró 1.267 nuevos contagios, 1.234 por transmisión comunitaria y 33 importados", indicó el funcionario en su cuenta de Twitter. Explicó que de los llamados "casos importados", 11 vienen desde República Dominicana, 5 de Panamá, 4 de Turquía, 4 de Filipinas, 4 de España, 2 de Estados Unidos, 1 del Líbano, 1 de Nigeria y 1 de México, todos con entrada por La Guaira. En cuanto a los casos comunitarios, Caracas sigue en primer lugar de nuevos contagios registrados en toda la nación con 423, siguida de Miranda con 298, Zulia con 95, La Guaira con 75, Aragua con 73, Yaracuy con 49, Sucre con 36, Táchira con 34, Trujillo con 27, Anzoátegui con 26, Mérida con 25 y Carabobo con 21. Los estados con menos casos son Lara con 15, Falcón con 11, Bolívar con 8, Nueva Esparta con 7, Portuguesa con 5, Amazonas con 3, Apure con 2 y Guárico con 1. Por otra parte, el ministro informó que en las últimas 24 horas se registraron cuatro nuevos fallecidos por causa de la pandemia, dos de ellos en el estado Barinas y dos más en Zulia. Así, Venezuela alcanzó los 5.370 decesos por causa de la covid-19. Ñáñez apuntó que, actualmente, se contabilizan 449.730 casos desde la llegada de la pandemia a Venezuela, de los cuales 437.624 son personas recuperadas, lo que equivale al 97 % del total de contagios registrados. El ministro recordó que "la mejor fórmula" contra la covid-19 "es la prevención, vacunación y medicación a tiempo" y llamó a los ciudadanos a no abandonar las medidas de bioseguridad. Este martes, el presidente Nicolás Maduro aseguró que el país registra la tasa de seis casos por cada 100.000 habitantes desde la llegada de la variante ómicron. No obstante, refirió que Venezuela mantendrá la "flexibilización abierta con cuidados intensivos", que se inició el pasado mes de diciembre cuando se levantó el sistema de 7+7, consistente en alternar semanas de flexibilización parcial de los controles sanitarios con otras de cuarentena radical. Según los datos difundidos anteriormente por el propio Maduro, el 91 % de la población venezolana está vacunada, si bien no aclaró si tienen una dosis o las dos necesarias para alcanzar la inmunidad.