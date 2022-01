Van Avermaet aplaza la vacuna de refuerzo hasta después de las clásicas

Redacción deportes, 13 ene (EFE).- El belga Greg Van Avermaet (Ag2r Citrôen), campeón olímpico en Río'2016, ha decidido aplazar la vacuna de refuerzo del Covid 19 hasta después de las clásicas de primavera, ya que considera que la inyección de 2021 fue la culpable de su flojo rendimiento en la temporada. Van Avermaet (Lokeren, 36 años), ha tomado la decisión con el propósito de llegar en forma a la campaña de clásicas de primavera evitando cualquier afectación posterior a la vacunación. La estrella del equipo francés dijo que todavía planea recibir la vacuna de refuerzo, pero cree que la vacuna covid del año pasado fue la culpable de su decepcionante segunda mitad de la temporada. En su fase final de la carrera profesional, Van Avermaet prefiere arriesgarse a posponer su tercera vacunación a arruinar sus posibilidades en las clásicas donde aspirar a buscar victorias. “Especialmente en la segunda mitad de la temporada 2021 las cosas no salieron como yo quería. Le echo la culpa a mi vacunación. Desde entonces, ya no corrí a un nivel alto”, dijo Van Avermaet en el Het Nieuwsblad . En 2021 Van Avermaet se vacunó justo antes del Dauphiné, después de un duro período de entrenamiento y no le resultó "una buena idea". “Normalmente siempre lucho por un lugar entre los 10 primeros y a veces opto a la victoria, pero en el Tour incluso lo pasaba mal en el pelotón. Quise abandonar, pero el equipo quería que continuara para ayudar a Ben O'Connor. Mis valores en sangre no estaban al mismo nivel que mostraron las pruebas en otoño y mi cuerpo estaba luchando contra algo. Entonces, no estoy tan interesado en esta nueva inyección en este momento. La tendré después de los clásicos, creo que es la mejor opción". Van Avermart espera volver a su mejor nivel en la temporada que está a punto de comenzar. "Soy un año mayor, pero creo que todavía puedo hacerlo bien y sigo entrenando duro todos los días”. EFE. soc/ea