Sony no participará en el Mobile Congress de Barcelona debido a la pandemia

Barcelona (España), 13 ene (EFE).- La multinacional japonesa Sony tampoco participará de forma presencial en la edición de este año del Mobile World Congress (MWC), que se celebrará del 28 de febrero al 3 de marzo en Barcelona (nordeste español), debido a la evolución de la pandemia de la covid-19. La firma nipona ha comunicado a GSMA, la entidad organizadora del congreso, que por segundo año consecutivo renunciará a disponer de un espacio propio en el salón tecnológico más importante del mundo, aunque no cierra la puerta a participar en él mediante vías telemáticas. "Sony Corporation ha tomado la decisión de no tener su propio stand en el MWC 2022", señalan a EFE fuentes de la compañía, que quiere aprovechar las oportunidades que abren las nuevas formas de comunicación digital y en línea para dar conocer sus productos y novedades "a un público más amplio". Por el contrario, Sony sí que participó de forma presencial, y con estand propio, en la edición de este año del salón tecnológico CES, que se celebró en Las Vegas (EE.UU.) entre el 5 y el 8 de enero. Sony es por ahora la primera baja de calado que se produce para la próxima edición del Mobile, que pese a la pandemia sigue adelante con sus planes y solo sopesaría modificarlos si las autoridades españolas así lo aconsejan. Así, la GSMA tiene previsto que el evento se celebre entre el 28 de febrero y el 3 de marzo en Barcelona con una asistencia presencial considerablemente mayor a la del año pasado, cuando la epidemia obligó a organizar un Mobile mucho más reducido de lo habitual, al que no asistieron grandes firmas del sector. El encuentro combinará de nuevo la oferta presencial y virtual, pero la empresa organizadora asegura que tiene confirmados ya en torno a 1.500 expositores: algo más de la mitad de los que congregaba antes de la pandemia, pero un 50 % más que el año pasado. GSMA, que tuvo que cancelar la edición de 2020 por la pandemia, dice tener confirmada la asistencia de grandes nombres como Google, Vodafone, Orange, Deutsche Telekom, Ericsson o Nokia. EFE gb-jd/fl/may/IE