Somalia.- Naciones Unidas desmiente que haya personal de la ONU entre las bajas por el atentado suicida en Somalia

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



Naciones Unidas ha desmentido las informaciones lanzadas por algunos medios somalíes sobre la posible presencia de personal de la ONU entre los fallecidos y heridos por el ataque suicida perpetrado por el grupo terrorista Al Shabaab este miércoles en Mogadiscio.



"Contrariamente a algunos informes iniciales de los medios, creo que se ha dicho que ha habido algunas bajas de la ONU, personal de la ONU y contratistas en el convoy. No había ninguno", ha aseverado el portavoz de la Secretaría General de Naciones Unidas, Stephane Dujarric.



Al menos ocho personas han muerto este miércoles en un atentado suicida con coche bomba perpetrado por Al Shabaab en los alrededores del aeropuerto de la capital de Somalia, Mogadiscio, donde, según el portal de noticias Garowe Online, también se han notificado decenas de heridos.



Al Shabaab ha reclamado la autoría del ataque y ha señalado que el objetivo del mismo ha sido un convoy que trasladaba a "extranjeros" que, según las informaciones recogidas por el portal somalí de noticias Somali Guardian, estaban siendo escoltados por tropas de la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM), si bien la ONU ha rechazado estas afirmaciones.



La emisora somalí Radio Dalsan ha publicado fotografías del vehículo utilizado en el atentado y ha afirmado que, por ahora, no hay datos fiables sobre el número de víctimas. Asimismo, circulan varios vídeos por las redes sociales en los que se ve una gran columna de humo en la ciudad.



Por su parte, el portavoz del Gobierno somalí, Mohamed Ibrahim Moalimuu, ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que "condena el cobarde atentado" y rechaza este tipo de ataques.



"Tales actos de terrorismo no desbaratarán la paz y el desarrollo en curso en el país. Debemos unirnos en la lucha contra el terrorismo", ha aseverado Moalimuu.



En estos términos también se ha manifestado Dujarric, quien ha condenado lo ocurrido y ha trasladado las condolencias de Naciones Unidas a las familias de las víctimas.



Somalia hace frente a un aumento del número de ataques por parte de la milicia islamista Al Shabaab --vinculada a la organización terrorista Al Qaeda--, tanto en la capital como en otras zonas del sur del país. Ante ello, Estados Unidos ha incrementado sus bombardeos contra el grupo.