Moscú, 13 ene (EFE).- Estados Unidos y la OTAN han dicho "no" a las demandas de garantías de seguridad de Rusia, aseguró hoy Serguéi Riabkov, viceministro de Exteriores ruso, que descartó una pronta reanudación de las negociaciones con Occidente. "En cuanto a los elementos clave de los textos (de garantías de seguridad) Estados Unidos y sus aliados, de hecho, nos dicen que no", dijo Riabkov en declaraciones al canal de televisión internacional ruso RTVI. Riabkov subrayó que "el principal problema es que EEUU y la OTAN no están dispuestos hacer ninguna concesión de ninguna clase sobre las demandas clave sobre la no ampliación de la OTAN, el despliegue de infraestructura de la Alianza y su retorno a los límites de 1997". "Y, por supuesto, también a lo que se refiere a las garantías vinculantes sobre el no emplazamiento de sistemas (ofensivos) cerca de nuestras fronteras", agregó. Lamentó que los asuntos de los que quieren hablar los países del bloque euroatlántico son ahora "secundarios" para Moscú, que presentó en diciembre sendos acuerdos de seguridad a EEUU y la OTAN. Según el diplomático ruso, EEUU quiere alargar el proceso al tiempo que continúa la "asimilación militar geopolítica" de nuevos territorios, acercándose cada vez más a Moscú. "No tenemos adonde retirarnos, detrás sólo está Moscú", dijo. Tachó de "impenetrable" la postura de Washington sobre la ampliación aliada hacia la antigua Unión Soviética, cuando el Kremlin considera una de sus líneas rojas el ingreso de Ucrania y Georgia en la Alianza. Por todo ello, afirmó: "No veo motivos para sentarse en los próximos días, reunirse de nuevo y volver a discutir los mismos asuntos". Al ser preguntado sobre las medidas de respuesta de Moscú, no descartó el despliegue de infraestructura militar en Cuba y Venezuela. "No quiero confirmar nada (...), ni descartar nada", señaló. Riabkov recordó que la reacción rusa dependerá de las acciones de EEUU y sus aliados, aunque agregó que adoptar medidas militares no es lo quiere Moscú. "Los diplomáticos deben llegar a un acuerdo", aseveró. El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, señaló en una entrevista con la televisión pública que Rusia espera que EEUU y la OTAN respondan por escrito la próxima semana a sus propuestas, que algunos líderes occidentales han calificado ya de "inaceptables". Uno de los resultados de las negociaciones fue que los aliados están dispuestos a discutir un nuevo régimen sobre misiles de medio y corto alcance, uno de los puntos en las propuestas de seguridad de Rusia. Al término de las negociaciones del lunes en Ginebra con EEUU, Riabkov aseguró que ambas partes habían abordado todos los asuntos que les enfrentan en materia de seguridad y destacó que Washington se había tomado las preocupaciones rusas "con mucha seriedad". Además, aseguró que Rusia no tiene planes de "atacar a Ucrania" y que las maniobras militares en la frontera no suponen una "escalada" como ha denunciado Occidente. El Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) aborda hoy este asunto durante una reunión en Viena.