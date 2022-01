Ranking Apple en Estados Unidos: Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy jueves, 13 de enero

La oferta musical nunca había sido tan extensa como hoy en día. Ello trae consigo que no sea fácil encontrar canciones que se adapten a nuestros gustos. Los usuarios de Apple ahora tenemos la sencillez de encontrar las novedades según diversas características.

Entonces, basta con visitar esta plataforma de transmisión por internet para que los suscriptores podamos acceder a una lista con sus 10 canciones más populares, de modo que sea más fácil escogerlos.

Hay gran variedad de géneros, que agradarán a distintos públicos. Así, pasaremos muchas horas atentos a nuestros audífonos y altavoces. Conoce qué escuchan los demás, quizás así descubras lo mejor que tenemos en parrilla para ti. Te lo contamos a continuación:

1. pushin P (feat. Young Thug)

En primer lugar, continúa esta canción de Gunna y Future.

2. Super Gremlin

El temazo de Kodak Black se mantiene en segundo lugar.

3. 25k jacket (feat. Lil Baby)

Lo más nuevo de Gunna, «25k jacket (feat. Lil Baby)», entra directamente al tercer lugar de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

4. thought i was playing

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Gunna y 21 Savage. Quizás por esto es que «thought i was playing» debuta en el ranking directamente en el cuarto puesto.

5. Hrs and Hrs

El nuevo éxito de Muni Long sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 5, tras subir del 6 en el que se encontraba ayer.

6. how you did that (feat. Kodak Black)

«how you did that (feat. Kodak Black)» de Gunna se ubica en la sexta posición. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

7. poochie gown

«poochie gown», interpretado por Gunna, sigue en el séptimo lugar de la lista.

8. mop (feat. Young Thug)

«mop (feat. Young Thug)» se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Gunna está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una rola?

9. alotta cake

«alotta cake» de Gunna se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, continúa en la novena posición.

10. idk that bitch (feat. G Herbo)

«idk that bitch (feat. G Herbo)» de Gunna es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la décima posición.

¿Ya sabes cuál es la plataforma con la mejor oferta musical? ¡Apple, por supuesto!

Su intención es que los usuarios reconozcan sus canciones mejor clasificadas en cuanto a popularidad popular en Estados Unidos. Así, pasarán más horas conectados a su servicio de streaming.

Sintoniza sus canales para mantenerte al día con lo mejor en este y otros países.