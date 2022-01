Partidos políticos dominicanos piden ayuda internacional para rescatar a Haití

Santo Domingo, 13 ene (EFE).- Treinta partidos políticos dominicanos se unieron este jueves al Gobierno del país en un llamamiento a la comunidad internacional para que acuda al rescate de Haití. "Reclamamos a la comunidad internacional, en especial a EE.UU., Francia, Canadá y la Unión Europea, y a todas las naciones democráticas de nuestra América, que asuman sin más dilaciones un esfuerzo de ayuda y colaboración serio y consecuente con el rescate de Haití", expone el documento. La declaración fue suscrita durante una reunión convocada por el presidente Luis Abinader, en la que participaron dirigentes de 30 partidos, entre ellos la mayoría de los que tienen representación parlamentaria, así como varias formaciones minoritarias. Los firmantes sostuvieron que la crisis que sufre Haití afecta la gobernabilidad del país y ha llevado a "una situación de colapso sistémico que repercute de manera peligrosa" en América Latina y el Caribe. Asimismo, los partidos se mostraron plenamente identificados con el planteamiento del Gobierno en política exterior "de que no hay ni habrá en el futuro solución dominicana a los problemas de Haití". A pesar de este llamamiento a actuar en Haití, aseguraron que las relaciones domínico-haitianas se guían por el principio de "no intervención y de buena vecindad". En el documento, los partidos, tanto oficialistas como opositores, expresaron su voluntad de afrontar el tema político y migratorio haitiano, poniendo "el interés nacional por encima del partidario". En ese sentido, el documento expresa la voluntad de los partidos y del Gobierno de proteger las fronteras del país y la seguridad nacional y de "velar por el fiel cumplimiento de las leyes migratorias". El presidente Abinader, durante una entrevista concedida este miércoles a la televisión Color Visión, abogó por la necesidad de modificar las leyes migratorias para facilitar la contratación de mano de obra haitiana. No obstante, reiteró que su Gobierno deportará a todos los inmigrantes en condición irregular, como ha hecho desde septiembre pasado, cuando anunció un endurecimiento de las medidas hacia los inmigrantes haitianos en el contexto de la grave crisis sociopolítica y la ola de violencia que atraviesa el país vecino.