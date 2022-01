Ortega se reunió con funcionario iraní acusado por atentado en Argentina

Managua, 13 ene (EFE).- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sostuvo un encuentro en Managua con el vicepresidente de Asuntos Económicos de Irán, Mohsen Rezai, en medio de la controversia con Argentina que condenó la presencia del funcionario iraní en la quinta toma de posesión y cuarta consecutiva del exguerrillero sandinista como gobernante. En una nota divulgada por el diario gubernamental El 19 Digital, el Ejecutivo informó que Ortega y su esposa, "la compañera Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, sostuvieron un encuentro con la delegación de la República Islámica Irán, que asistió el pasado 10 de enero a la juramentación del pueblo presidente". "La delegación de la República Islámica de Irán está encabezada por el vicepresidente de Asuntos Económicos, hermano Mohsen Rezai", agregó la nota estatal. El medio no informó la fecha de la reunión, ni los temas abordados, sin embargo en la víspera, la también primera dama afirmó que Nicaragua e Irán estaban discutiendo un acuerdo de cooperación. En una serie de fotografías publicadas junto al informe, aparece Ortega con Rezai, uno de los imputados por la Justicia argentina por el atentado de 1994 contra la mutua judía Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires, que dejó 85 muertos y sigue impune. Un día después de la investidura de Ortega, Argentina emitió su "más enérgica condena" por la presencia de Rezai en Managua, y hoy cuestionó que Interpol no lo detuviera en Nicaragua, pese a que sobre él pesa una alerta roja de detención. Argentina ya había repudiado, en agosto pasado, la designación de Rezai en un cargo del Ejecutivo iraní, lo que calificó de "afrenta" contra la justicia y las víctimas "del brutal atentado terrorista" contra la AMIA. En su reunión con Ortega, Rezai se hizo acompañar de una delegación de al menos seis funcionarios iraníes, de acuerdo con la información oficial. Entre sus acompañantes estuvieron el asesor del canciller y director general para América de la Cancillería de Irán, Reza Nazar Aharí; el alto asesor del vicepresidente de Asuntos Económicos, Mohammad Bagher Khodadadí; además del jefe de Protocolo y Programa del Viaje de la Presidencia de la República, Mohammad Said Najafí. Además lo acompañaron el encargado de asuntos Protocolarios Aeroportuarios y del Vuelo, Amin Sharí; el embajador de Irán en Nicaragua, Majid Salehi; y el ministro consejero de la sede diplomática, Parviz Mansouri Asl, indicó el Ejecutivo. EFE wpr/lfp/av/laa