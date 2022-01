Nasdaq 100 cae 2,5% tras agudización de desplome tecnológico

(Bloomberg) -- Las empresas tecnológicas lideraron las caídas en las acciones en medio de generalizados llamados de autoridades de la Reserva Federal a elevar las tasas para evitar que la inflación se arraigue en la economía estadounidense.

Los operadores también evaluaron la noticia de que una dividida Corte Suprema bloqueó la pieza central de un impulso del presidente Joe Biden para que más personas se vacunen, rechazando una regulación que habría requerido que 80 millones de trabajadores se vacunaran o se hicieran pruebas periódicas. El Nasdaq 100 se hundió más de 2,5%, encabezado por pérdidas en Microsoft Corp. y Tesla Inc. Los fabricantes de chips borraron avances que anteriormente estuvieron impulsados por las proyecciones de crecimiento de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Por su parte, Boeing Co. subió luego de que Bloomberg News informara que el 737 Max reanudará los vuelos comerciales en China este mes.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 cayó 1,4% a las 4:00 p.m., hora de Nueva York

El Nasdaq 100 retrocedió 2,6%

El Dow Jones Industrial Average descendió 0,5%

El índice MSCI World bajó 1%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot registró escasa variación

El euro cambió levemente a US$1,1452

La libra esterlina varió poco a US$1,3705

El yen japonés subió 0,4% a 114,14 por dólar

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó cuatro puntos básicos a 1,70%

El rendimiento de los bonos a 10 años de Alemania descendió tres puntos básicos a -0,09%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años retrocedió tres puntos básicos hasta 1,11%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate declinó 1,4% a US$81,46 el barril

Los futuros del oro cayeron 0,3% a US$1.821,20 la onza

