Ministro británico dice que Johnson aún puede ganar otras elecciones

Londres, 13 ene (EFE).- El ministro británico para Irlanda del Norte, Brandon Lewis, salió este jueves en defensa del primer ministro, Boris Johnson, al afirmar que "es la persona adecuada" para el cargo y que "ganará las próximas elecciones", previstas para 2024. En declaraciones a Sky News, Lewis aseguró que el gabinete de ministros está "unido" en su apoyo a Johnson, cuya dimisión han pedido varios diputados "tories" y la oposición después de que admitiera que asistió a una fiesta en el jardín de su residencia y despacho oficiales en Downing Street el 20 de mayo de 2020, durante el primer confinamiento. "Personalmente, opino que el primer ministro es la persona adecuada para serlo. Creo que podrá seguir adelante y ganar las elecciones generales", afirmó. "Es alguien que quiere ocuparse (de los asuntos pendientes) y hacerlo de manera que beneficie a todo el Reino Unido, y por eso creo que puede ganar las próximas elecciones", incidió. Lewis instó a los críticos del líder conservador a esperar a que concluya su investigación interna la alta funcionaria Sue Gray, que establecerá si hubo infracciones de la normativa en varios eventos que tuvieron lugar en Downing Street durante los confinamientos. El ministro señaló además que, tal como Johnson explicó el miércoles en el Parlamento, el jefe del Ejecutivo no considera que rompiera las reglas al asistir a ese acto en mayo de 2020, pues pensó que era "un evento de trabajo". "El primer ministro ha explicado que él no cree que hiciera nada fuera de las normas", mantuvo Lewis. La portavoz de Vivienda del Partido Laborista, primero de la oposición, Lisa Nandy, dijo por su parte que Johnson "no debe confiar en que sobrevivirá" a esta controversia y reveló que la vicelíder de su formación, Angela Rayner, ha pedido al Gobierno una relación de los actos en la sede gubernamental a los que pudieron asistir ministros. Nandy avisó de que el grado de "indignación pública es inmenso", en especial por parte de las familias de las víctimas de la pandemia. EFE jm/fp