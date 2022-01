Los uruguayos colman las playas ante la ola de calor

Montevideo, 13 ene (EFE).- Las vacaciones del verano austral, los días soleados pero, por sobre todas las cosas, el fuerte impacto de la ola de calor que lleva días sobre el cielo rioplatense, lleva a que los uruguayos colmen las playas del país para aprovechar del sol o darse un chapuzón. Con temperaturas que superan los 35 grados y que, en algunas partes del país, han llegado a los 40, la gran cantidad de playas del país suramericano han sido el atractivo principal para escapar del calor. La Playa de los Pocitos, ubicada en Montevideo, suele ser una de las más concurridas de la capital uruguaya y este jueves no fue la excepción. Pese a estar en horas donde el sol quema mucho más de lo que broncea, miles de personas se posaron en la caliente arena. Sillas "reposeras", los tradicionales pareos -tela de gran tamaño para acostarse- y muchas sombrillas formaron parte del paisaje en esta como en tantas otras playas del país. Quienes no optaron por la playa, igualmente han salido a colmar la rambla, uno de los paseos más característicos de la ciudad donde miles van a hacer ejercicio o simplemente observar la costa. Pese a las altas temperaturas, la transpiración y el cansancio, los uruguayos no se desprenden de su tradicional bebida: el mate, una infusión que se bebe caliente pese a estar en uno de los periodos más calurosos de los últimos años. La ola de calor comenzó a regir desde este martes, según el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), y se extenderá hasta el domingo. Luego de ello, se prevé que las temperaturas tengan un descenso significativo e incluso se estiman varios días con lluvias. Durante esta ola, el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) del país hizo una serie de recomendaciones como no estar al aire libre entre las 11.00 y las 18.00 hora local, beber "líquidos en abundancia" pese a no tener sed y contar con agua fresca para trasladarse. Además, recomienda evitar comidas calientes y utilizar sombrero como también ropa ligera, lentes de sol y filtro solar. Este verano viene siendo particularmente intenso en Uruguay y su impacto en el país se ha visto claramente luego de un fin de año plagado de incendios forestales. Tanto en el litoral noroeste como en la zona sureste del país, los últimos días de 2021 y los primeros de 2022 estuvieron con incendios que llegaron a salirse de control. El fuego ardió de manera tal, que se quemaron más de 22.000 hectáreas en la peor devastación forestal en la historia de Uruguay. El anterior fuego de grandes dimensiones había tenido lugar en 2005 en Rocha (sureste del país) y en él ardieron 5.000 hectáreas. EFE fa/rmp/jrh (foto)