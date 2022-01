Los Nets sacan pecho, los Lakers se desesperan y los Mavericks fallan

Los Ángeles (EE.UU.), 13 ene (EFE).- Los Brooklyn Nets sacaron pecho este miércoles con una sonora paliza a domicilio a los Chicago Bulls mientras que Los Angeles Lakers volvieron a decepcionar con una triste derrota ante los Sacramento Kings y los Dallas Mavericks rompieron su racha de seis triunfos seguidos ante los New York Knicks. BULLS 112 - NETS 138 Con unos fantásticos James Harden (25 puntos, 7 rebotes y 16 asistencias) y Kevin Durant (27 puntos con 7 de 10 en tiros, y 9 asistencias), los Brooklyn Nets desintegraron a los Bulls dando una exhibición en ataque y defensa. Los Nets rozaron los 40 puntos de diferencia en el último cuarto, metieron 17 de 32 en triples y pasaron por encima de los Bulls en el tercer parcial (19-39). Zach LaVine (22 puntos y 6 asistencias), DeMar DeRozan (19 puntos y 4 rebotes) fueron los anotadores más destacados de unos Bulls irreconocibles que acumularon 17 pérdidas de balón (10 de los Nets). KINGS 125 - LAKERS 116 Los Sacramento Kings, con De'Aaron Fox al frente (29 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias), asestaron el enésimo golpe a Los Angeles Lakers, que en el ecuador de la temporada siguen siendo un equipo muy poco fiable, desequilibrado y que está lejos de ser un gran aspirante al anillo. LeBron James volvió a firmar una gran actuación para los de púrpura y oro (34 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias) pero los Lakers solo anotaron el 42,9 % de sus tiros (55,1 % de los Kings). Russell Westbrook fue el mejor reflejo de las luces y sombras que arrojan estos Lakers: consiguió 12 rebotes y 6 asistencias pero solo metió 2 de sus 14 tiros (0 de 5 en triples) para 8 puntos. KNICKS 108 - MAVERICKS 85 Los New York Knicks arrollaron a unos Dallas Mavericks en los que Luka Doncic (21 puntos, 11 rebotes y 5 asistencias) solo anotó uno de los nueve triples que intentó. RJ Barrett (32 puntos y 7 rebotes) y Julius Randle (17 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias) se pusieron al timón de la sólida victoria de los neoyorquinos ante unos Mavericks que habían ganado sus últimos seis encuentros. SIXERS 98 - HORNETS 109 Otros que llegaban lanzados y que se vieron frenados en seco fueron los Philadelphia 76ers, que tras siete victorias seguidas cayeron hoy en casa ante los Charlotte Hornets, que sumaron así su cuarto triunfo consecutivo. Gordon Hayward (30 puntos con 4 de 4 en triples, 4 rebotes, 7 asistencias y 3 robos) brilló en los locales mientras que Joel Embiid (31 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias) fue un día más la brújula de los Sixers. JAZZ 91 - CAVALIERS - 111 Darius Garland logró el primer triple-doble de su carrera (11 puntos, 10 rebotes y 15 asistencias) en el exitoso asalto de los Cleveland Cavaliers a la durísima cancha de los Utah Jazz. Sin Rudy Gobert en los locales, los Cavaliers dominaron el rebote (50 frente a 32) y sometieron con claridad a unos Jazz en los que destacó Jordan Clarkson (22 puntos). PACERS 100 - CELTICS 119 Jaylen Brown y Jayson Tatum firmaron 34 y 33 puntos, respectivamente, para impulsar a los Boston Celtics a su segunda victoria seguida sobre los Indiana Pacers en tres días. Domantas Sabonis (17 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias) fue el principal referente de unos Pacers muy desacertados desde el perímetro (7 de 36 en triples). El dominicano Al Horford consiguió 8 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias para unos Celtics en los que Juancho Hernangómez no tuvo minutos. HAWKS 91 - HEAT 115 Los Miami Heat hurgaron en la herida de unos Atlanta Hawks que no levantan cabeza y han perdido sus últimos tres partidos. Tyler Herro (21 puntos) lideró el grupo de siete jugadores de los Heat por encima de los 10 puntos en tanto que John Collins (16 puntos y 11 rebotes) fue el más destacado de los de Atlanta, que están siendo una de las decepciones de la temporada. MAGIC - WIZARDS Kyle Kuzma acarició el triple-doble (19 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias) en la victoria ajustada de los Washington Wizards frente a unos Orlando Magic que son el peor equipo de la NBA y que han perdido sus últimos 10 encuentros. Cole Anthony, de los Magic, también se quedó a las puerta del triple-doble (19 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias). El brasileño Raul Neto tuvo una actuación muy destacada con 15 puntos, un rebote, una asistencia y un robo para los de Washington. SPURS 124 - ROCKETS 128 Eric Gordon (31 puntos) y los Houston Rockets arruinaron la gran noche de Dejounte Murray, que logró un triple-doble (32 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias) pero no le pudo dar la victoria a los San Antonio Spurs en el enfrentamiento entre equipos de Texas. El español Usman Garuba no tuvo minutos en los Rockets. CONFERENCIA ESTE: 1.- Chicago Bulls (27-12) 2.- Brooklyn Nets (26-14) 3.- Miami Heat (26-15) 4.- Milwaukee Bucks (26-17) 5.- Philadelphia 76ers (23-17) 6.- Cleveland Cavaliers (24-18) 7.- Charlotte Hornets (23-19) 8.- Toronto Raptors (20-18) 9.- Washington Wizards (22-20) 10.- Boston Celtics (21-21) 11.- New York Knicks (21-21) 12.- Atlanta Hawks (17-23) 13.- Indiana Pacers (15-27) 14.- Detroit Pistons (9-31) 15.- Orlando Magic (7-35) CONFERENCIA OESTE: 1.- Phoenix Suns (31-9) 2.- Golden State Warriors (30-10) 3.- Memphis Grizzlies (29-14) 4.- Utah Jazz (28-14) 5.- Dallas Mavericks (22-19) 6.- Denver Nuggets (20-19) 7.- Los Angeles Clippers (21-21) 8.- Los Angeles Lakers (21-21) 9.- Minnesota Timberwolves (20-21) 10.- Portland Trail Blazers (16-24) 11.- Sacramento Kings (17-27) 12.- San Antonio Spurs (15-26) 13.- New Orleans Pelicans (15-26) 14.- Oklahoma City Thunder (13-27) 15.- Houston Rockets (11-31) PRÓXIMA JORNADA (jueves 13 de enero): Milwaukee Bucks - Golden State Warriors Memphis Grizzlies - Minnesota Timberwolves New Orleans Pelicans - Los Angeles Clippers Brooklyn Nets - Oklahoma City Thunder Denver Nuggets - Portland Trail Blazers.