Los Goya a mejor película iberoamericana y europea se entregarán virtualmente

(Actualiza la EX4252 con declaraciones de representantes de las películas afectadas) Madrid, 13 ene (EFE).- Los Premios Goya en las categorías de mejor película iberoamericana y europea se entregarán virtualmente y los candidatos no podrán asistir a la gala que se celebrará el 12 de febrero en Valencia (este de España), una medida que ha sido muy mal recibida por los equipos interesados. La decisión fue tomada por unanimidad por la Junta Directiva de la española Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas para evitar riesgos por la necesaria movilidad que implicaría la presencia de estos equipos, ya que todos están fuera de España, según confirmaron a Efe fuentes de esta institución. Una medida que afecta a los equipos de "Canción sin nombre" (Perú), "La cordillera de los sueños" (Chile), "Las siamesas" (Argentina) y "Los lobos" (México), en el caso de las películas iberoamericanas. Y a "El hombre perfecto" (Alemania), "Adiós, idiotas" (Francia), "Otra ronda" (Dinamarca) y "Una joven prometedora" (Reino Unido), en la categoría de mejor filme europeo. La Academia quiere minimizar los riesgos ante el aumento incesante de los casos de covid y con el objetivo de garantizar al máximo la seguridad de los asistentes a la gala. Para ello también se exigirá una PCR negativa a los asistentes y se reducirá el número de personas que podrán entrar en el Palau de Les Arts, donde se celebrará la ceremonia de la 36 edición de los Premios Goya. Los equipos de las películas iberoamericanas aseguraron a Efe que están "muy decepcionados" y que consideran "muy injusta" la medida, ya que las fronteras de sus países no están cerradas y el riesgo de sus desplazamientos es el mismo que el de las personas que viajen desde Madrid o Barcelona a Valencia. En el caso de "Canción sin nombre", sus productores ya han remitido una carta a la Academia de Cine pidiendo que reconsideren su decisión y explicando las razones por las que consideran discriminatoria la decisión adoptada. "No se sostiene", asegura a Efe la realizadora de esta cinta, Melina León, que se muestra "triste y desconcertada" por una medida contra solo ocho películas de entre todas las que compiten en los Goya. "Atenta contra el prestigio de estos premios", afirma rotunda. Las fronteras de España no están cerradas para los países a los que afecta esta resolución y además, resalta la directora, "en la industria cinematográfica estamos constantemente viajando y es imposible creer que todos los invitados de España van a viajar desde España". Además los nominados irán acompañados, como es habitual, con gente que no está entre los candidatos. "Y nosotros, representantes de esas ocho películas, nos quedamos fuera...No es justo". León ha tratado de que le permitan asistir porque tiene previsto viajar a España para dar unas clases dos semanas antes de la celebración de los Goya, pero la Academia le ha dicho que sería "un agravio comparativo" con el resto de equipos de las dos categorías afectadas. Pese a todo, la directora confía en que la Academia reflexione y finalmente les permita asistir. "Llevamos trabajando muy duro desde que el 19 de agosto Perú nos comunicó que seríamos los representantes para los Goya. Una diseñadora peruano-vasca se ofreció para hacernos los vestidos. Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo", lamenta León, que estaba entusiasmada por participar en unos premios "tan conocidos y de tanto prestigio en Latinoamérica". Por su parte, Alexandra Galvis, productora del filme de Patricio Guzmán "La cordillera de los sueños", señaló a Efe que "es muy difícil reemplazar una actividad presencial. Los premios especialmente son una instancia para reunirnos cómo industria y celebrar lo mejor del cine". "Tener una gala era más que una ceremonia, era una oportunidad de celebrar lo mejor del cine", agregó Galvis, que, aunque entiende la situación compleja de la pandemia, considera que "esa pérdida es imposible de reemplazar por una participación virtual". "Para ellos (los equipos de los filmes iberoamericanos) es importantísimo estar en los Goya. Significa mucho tanto la nominación como la asistencia a la gala, por no hablar de subir al escenario a recoger el premio", coinciden en señalar los responsables de comunicación de las películas. EFE agf/jls/acm