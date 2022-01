Los Goya a mejor película iberoamericana y europea se entregarán virtualmente

Madrid, 13 ene (EFE).- Los Premios Goya en las categorías de mejor película iberoamericana y europea se entregarán virtualmente y los nominados no podrán asistir a la gala que se celebrará el 12 de febrero en Valencia, una medida que ha sido muy mal recibida por los equipos afectados. La decisión fue tomada por unanimidad por la Junta Directiva de la Academia para evitar riesgos por la necesaria movilidad que implicaría la presencia de estos equipos, ya que todos están fuera de España, según han confirmado a EFE fuentes de esta institución. La medida adoptada por la Junta afecta a los equipos de "Canción sin nombre" (Perú); "La cordillera de los sueños" (Chile), "las siamesas" (Argentina) y "Los lobos" (México), en el caso de las películas iberoamericanas. Y a "El hombre perfecto" (Alemania), "Adiós, idiotas" (Francia), "Otra ronda" (Dinamarca) y "Una joven prometedora" (Reino Unido), en la categoría de mejor filme europeo. La Academia ha querido minimizar los riesgos ante el aumento incesante de los casos de covid y con el objetivo de garantizar al máximo la seguridad de los asistentes a la gala. Para ello también se exigirá una PCR negativa a los asistentes y se reducirá el número de personas que podrán entrar en el Palau de Les Arts, donde se celebrará la ceremonia de la 36 edición de los Premios Goya. Los equipos de las películas iberoamericanas han asegurado a EFE que están "muy decepcionados" y que consideran "muy injusta" la medida, ya que las fronteras de sus países no están cerradas y el riesgo de sus desplazamientos es el mismo que el de las personas que viajen desde Madrid o Barcelona a Valencia. En el caso de "Canción sin nombre", sus productores ya ha remitido una carta a la Academia de Cine pidiendo que reconsideren su decisión y explicando las razones por las que consideran discriminatoria la decisión adoptada. "Para ellos (los equipos de los filmes iberoamericanos) es importantísimo estar en los Goya. Significa mucho tanto la nominación como la asistencia a la gala, por no hablar de subir al escenario a recoger el premio", han coincidido en señalar los responsables de comunicación de las películas.