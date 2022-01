Lodi no es convocado por no tener pauta completa de vacunación anticovid

Río de Janeiro, 13 ene (EFE).- El seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bachi 'Tite', se abstuvo de llamar a Renan Lodi para que hiciera parte del equipo que enfrentara a Ecuador y Paraguay en las eliminatorias para el Mundial de Catar porque el defensa del Atlético de Madrid no cuenta con la pauta completa de vacunación anticovid. "Vacunarse es una responsabilidad social", aseguró Tite en la rueda de prensa que dio tras anunciar los 26 jugadores que integrarán la selección brasileña para los encuentros por las eliminatorias al mundial catarí. El técnico brasileño destacó que para la convocatoria se tuvieron en cuenta los parámetros establecidos por las autoridades sanitarias para prevenir los contagios por el virus. Tite recordó la importancia de respetar esas determinaciones para evitar conflictos como el ocurrido el año pasado en Brasil, cuando fue cancelado el partido entre la Canarinha y Argentina, después de que varios jugadores del país gaucho incumplieran las normas establecidas por las autoridades sanitarias. La decisión del seleccionador brasileño fue defendida por Jorge Pagura, médico de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), quien señaló que siempre prevalecerá el interés colectivo sobre el particular "Privilegiamos a quienes tienen la vacunación completa. Él no podría ingresar a Ecuador y, en Brasil, tendría que someterse a una cuarentena de cinco días", explicó. Tite convocó este jueves a los jugadores de Brasil que enfrentarán a Ecuador y Paraguay en las eliminatorias al Mundial de Catar 2022, que en esta oportunidad no tendrá a su estrella Neymar pero tendrá el regreso de Philippe Coutinho y Dani Alves, así como de los jóvenes Vinicius Jr y Rodrigo del Real Madrid. Líder de las eliminatorias, Brasil garantizó su presencia en el Mundial catarí al imponerse por 1-0 ante Colombia en octubre pasado. Invicta hasta la fecha, la Canarinha suma 11 victorias y dos empates en 13 partidos, con una ventaja de 6 puntos sobre Argentina, su inmediato seguidor. El primer encuentro de la selección brasileña este año por las eliminatorias de Catar será en Quito, el 27 de enero y luego los dirigidos por Tite viajarán a Belo Horizonte, donde la Canarinha recibirá a la selección paraguaya el 1 de febrero. EFE mat/wgm/jl