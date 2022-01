La Policía investiga un ataque contra el pub de Conor McGregor en Dublín

Dublín, 13 ene (EFE).- La policía irlandesa (Garda) informó este jueves de que investiga un "intento de ataque" ocurrido en uno de los pubs que posee en Dublín el controvertido luchador de artes marciales mixtas Conor McGregor. La Garda explicó en un comunicado que los responsables trataron de causar "daños materiales" la pasada noche en el bar "The Black Forge Inn", situado en el barrio de Drimnagh, al sur de la capital irlandesa. Los medios locales aseguran hoy que dos individuos montados en una motocicleta lanzaron cócteles molotov contra la fachada del pub, si bien la Garda ha indicado que no "se produjeron daños". La policía ha efectuado un llamamiento para obtener ayuda ciudadana y testigos de este incidente, al tiempo que ha pedido "imágenes tomadas durante la noche en la zona". Según el medio digital "Dublin Live", el pub ya estaba cerrado en el momento del ataque, pero McGregor, de 33 años, seguía en el interior porque estaba participando en un "un evento culinario". "The Notorious", uno de los deportistas más ricos del mundo, compró este bar el pasado año por dos millones de euros y gastó un millón más en renovaciones, hasta convertirlo en un destino muy popular en Dublín tanto para locales como para turistas. Antes también había comprado el Marble Arch, el pub donde indignó a muchos de sus compatriotas después de publicarse un vídeo grabado en su interior que mostraba cómo le propinó un puñetazo a un anciano, tras mantener un altercado verbal. El propio McGregor explicó después que le "mandó a la lona" porque la víctima rechazó tomar un trago de la marca de whiskey fundada por el luchador, "Proper Number 12". EFE ja/jm/ea