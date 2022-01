La OTAN insiste en que no renunciará a ampliarse pero valora el diálogo con Rusia

Bruselas, 13 ene (EFE).- El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, hizo hincapié este jueves en que la Alianza no va a comprometer “principios básicos” como su capacidad para seguir sumando miembros, algo que rechaza Rusia, pero que sigue abierta a dialogar con este país sobre seguridad. “Estamos dispuestos a implicarnos en el dialogo pero no a comprometer nuestros principios básicos, como la política de puertas abiertas”, indicó Stoltenberg en una rueda de prensa con el presidente de Estonia, Alar Karis, tras reunirse ambos en el cuartel general aliado. Stoltenberg hizo referencia a la primera reunión en más de dos años del Consejo OTAN-Rusia, el principal foro de diálogo entre las dos partes, celebrada el miércoles y en la que abordaron el refuerzo militar que lleva a cabo Moscú junto a Ucrania y sus implicaciones para la seguridad en Europa. En esa cita, dejaron claro que “cualquier nueva agresión contra Ucrania conllevaría un alto precio para Rusia”. Moscú quiere garantías de que la Alianza no sumará nuevos miembros cerca de sus fronteras, tanto de Europa como de Asia Central. Sobre una posible adhesión de Suecia y Finlandia, Stoltenberg reconoció que son "socios muy cercanos” y que ya trabajan con ellos, realizando ejercicios y entrenamientos conjuntos, y que “ya cumplen los estándares de la OTAN en la mayor parte de las áreas”. “Puede ir muy rápido si deciden postularse, pero al final es una decisión política”, dijo, y añadió que “es bastante obvio que si ya estamos tan cerca, si hay voluntad política, el proceso puede avanzar bastante rápido”. Con Rusia, afirmó que “estamos alejados en muchas posiciones” pero valoró que al menos puedan “sentarse a hablar”, indicó el político noruego, quien propuso una serie de nuevos encuentros a Rusia sobre los que Moscú aún debe pronunciarse. El secretario general aliado recordó que han hecho “propuestas concretas” a Rusia. Los aliados tienen interés en incrementar la transparencia de los ejercicios militares, evitar incidentes militares peligrosos y reducir las amenazas en el espacio y cibernéticas. También ofrecieron a Rusia abordar el control de armas, el desarme y la no proliferación, así como tratar la limitación recíproca de misiles y las políticas nucleares. Otro punto de interés para la OTAN es mejorar los canales de comunicación civil y militar, así como restablecer sus respectivas oficinas diplomáticas en Bruselas y Moscú, retiradas a raíz de la denuncia de la Alianza de que los miembros de la misión rusa eran espías. “La OTAN siempre está dispuesta a responder a cualquier deterioro de nuestro entorno de seguridad, incluso reforzando nuestra defensa colectiva”, comentó en todo caso Stoltenberg.