La OMS emite recomendaciones sobre nuevas medicinas para tratar la covid-19

Ginebra, 14 ene (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió hoy una recomendación en favor del uso del medicamento baricitinib en combinación con cortiesteroides para el tratamiento de enfermos graves de covid-19. Esta recomendación se basa en la evidencia obtenida y que muestra que ese producto mejora la probabilidad de sobrevivir a las complicaciones que puede causar la covid-19 y reduce la necesidad de ventilación mecánica, según un comunicado emitido por la organización. En las investigaciones y ensayos realizados no se ha notado que el baricitinib cause efectos adversos. La organización humanitaria civil Médicos Sin Fronteras (MSF), que ha aportado ayuda en personal y equipos a los países más necesitados durante la pandemia, reaccionó a la nueva recomendación de la OMS pidiendo a los gobiernos que hagan lo necesario para que las patentes no sean un obstáculo para el acceso a este tratamiento. El baricitinib es un fármaco utilizado comúnmente para tratar la artrititis reumatoide y su utilidad para tratar casos críticos de covid-19 se asemeja a la de otro medicamento similar, el interleukin-6. La OMS dijo que, cuando ambos están disponibles, uno u otro debe usarse dependiendo del que sea más barato y sobre el cual haya más información clínica. En cambio desaconsejó el uso de otros dos medicamentos de categoría similar -el ruxolitinib y el tofacitinib- porque los contados ensayos que se han hecho con ellos no mostraron beneficios para los pacientes y en el caso del tofacitinib incluso se observó que podría provocar efectos secundarios graves. Estas recomendaciones provienen de los resultados de siete ensayos en los que participaron 4.000 pacientes con covid moderado, severo y grave. Mientras tanto, MSF indicó en un comunicado que baricitinib cuenta con versiones genéricas que se pueden comprar en la India y Bangladesh a precios mucho más bajos que los que cobra su productor original, la compañía estadounidense Eli Lilly. De acuerdo con la organización humanitaria, este medicamento puede comprarse a 6,7 dólares en Bangladesh y a 5,5 dólares en la India para un tratamiento completo en casos de covid-19 (4 mg diarios durante catorce días), mientras que Eli Lilly lo tiene a un precio de 2.326 dólares por tratamiento. "Sin embargo, en muchos países, el baricitinib genérico no está disponible porque está bajo un monopolio de patente, con Eli Lilly que ha solicitado y obtenido patentes en muchos lugares, incluidos países muy golpeados por la pandemia, como Brasil, Sudáfrica, Indonesia y Rusia", señaló la ONG. EFE is/abc/psh