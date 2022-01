Moscú, 13 ene (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba destacó hoy el respaldo que recibe su país de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ante "la presión militar y los ultimátums ilegales de Rusia". "La reunión del Consejo Permanente de la OSCE demostró que nuestro trabajo ha dado resultados: la OSCE ha consolidado el apoyo internacional a Ucrania frente a la presión militar y los ultimátum ilegales de Rusia", dijo Kuleba, citado por la oficina de prensa de la diplomacia ucraniana. El titular de Exteriores insistió en que "los principios de la OSCE consagrados en el Acta Final de Helsinki son inviolables, incluido el derecho de los Estados a elegir libremente de qué organización o tratado formar parte". Recordó que, según los documentos fundacionales de la OSCE, Rusia se comprometió a "no considerar ninguna parte de la región de la OSCE como una esfera de su influencia". "La única forma de que los rusos confirmen su falta de intención de resolver los problemas por la fuerza es continuar la discusión en los formatos establecidos, en particular en la OSCE, dijo Kuleba, que apuntó que esta semana de gran diplomacia ha sido insatisfactoria para Rusia. El ministro se refería, en particular, a las consultas ruso-estadounidenses celebradas en Ginebra este lunes y la reunión de ayer en Bruselas del Consejo OTAN-Rusia, en las que fueron rechazadas las exigencias de garantías de seguridad presentadas por Moscú. Rusia demanda un documento vinculante por el que la OTAN cierre para siempre la puerta a Ucrania, Georgia y se comprometa, junto con Estados Unidos, a poner fin a todo tipo de cooperación militar con las antiguas repúblicas soviéticas. Kuleba señaló que Ucrania continuará trabajando activamente con sus socios para implementar un paquete integral para "disuadir a Rusia de una nueva ola de guerra en Europa, que ya ha comenzado". Kiev ha denunciado que Rusia, a la que califica de "país agresor" y acusa de ocupar no solo la península de Crimea sino también las regiones controladas por los separatistas prorrusos en el este de Ucrania, concentra tropas en gran numero junto a su frontera. EFE bsi/aj/psh