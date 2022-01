Jueves, 13 de enero de 2022 (23.00 GMT)

CORONAVIRUS ----------- EEUU Biden anuncia más tests gratuitos y más médicos militares ante ómicron Washington (EFE).- El presidente de EE.UU., Joe Biden, anunció este jueves que su Gobierno pondrá a disposición de los estadounidenses 500 millones de tests de covid-19 gratuitos más y que desplegará nuevos equipos médicos federales ante la expansión de ómicron. En un discurso en la Casa Blanca, Biden informó de estas medidas, cuando EE.UU. registra números récord de casos y hospitalizaciones por ómicron, que ya es la variante prevalente del coronavirus en el país. MÉXICO López Obrador está "muy bien" y se mantiene pendiente del país pese a covid Ciudad de México (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, avanza "muy bien" en su recuperación tras dar positivo a la covid-19 y ha estado pendiente del país, informó este jueves el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. "El presidente está muy bien, manteniendo el protocolo sanitario tal y como está establecido y pendiente de todo", aseveró el funcionario durante la conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional. López señaló que el mandatario, quien está en confinamiento desde que supo su diagnóstico el pasado lunes, ha tenido reuniones virtuales con el gabinete. DJOKOVIC El Abierto de Australia cuenta con Djokovic pese a su posible deportación Melbourne (Australia) (EFE).- El tenista serbio Novak Djokovic entró este jueves en el sorteo del Abierto de Australia en medio de una enorme incertidumbre mientras se espera la decisión del Gobierno australiano sobre su deportación por no cumplir los requisitos impuestos por la covid-19. El tenista llegó el 5 de enero a Australia -para participar en el torneo- con una exención médica por no vacunarse, pero los agentes de aduanas le denegaron el visado y fue retenido en un hotel de Melbourne mientras sus abogados presentaron un recurso ante un tribunal australiano, que ordenó el lunes su puesta en libertad. FRANCIA Los profesores franceses van a la huelga contra las "erraticas" normas covid París (EFE).- La escuela francesa vivió este jueves una jornada de huelga, ampliamente respaldada por maestros y profesores, en protesta por los repetidos cambios de las normas anticovid y contra la "errática" actuación del Gobierno de Emmanuel Macron. Según datos del ministerio de Educación, casi un 40 % de los profesores se sumaron al paro, un porcentaje que discrepa con el de los sindicatos, quienes cifraron ese seguimiento en el 75 %. muchas escuelas tuvieron que cerrar y se calcula que uno de cada dos centros de primaria no abrió sus puertas. ------------ ONU ECONOMÍA GLOBAL La ONU prevé que Latinoamérica crecerá solo un 2,2 % en 2022 Naciones Unidas (EFE).- La ONU prevé que la economía de Latinoamérica y el Caribe crezca solo un 2,2 % en 2022 como consecuencia de unos precios más altos de las materias primas y de una bajada de la demanda de China y Estados Unidos, según las proyecciones anuales que dio a conocer este jueves. Tras un alza del 6,5 % en 2021, la organización espera que la recuperación en la región se ralentice con fuerza este año y también en 2023, cuando vaticina un crecimiento del 2,5 %. ALEMANIA SIRIA Exresponsable de espionaje sirio, condenado a cadena perpetua por torturas Berlín (EFE).- Un tribunal alemán condenó hoy a cadena perpetua por torturas al antiguo alto mando de los servicios secretos sirios Anwar Raslan, procesado en el primer juicio internacional contra presuntos responsables de crímenes del régimen del presidente Bachar al Asad. Se trata de un proceso que puede sentar precedente para la rendición de cuentas que demandan gobiernos y activistas por los crímenes por el régimen sirio durante la guerra civil. KAZAJISTÁN PROTESTAS La alianza militar postsoviética OTSC empieza a retirarse de Kazajistán Nursultán/Moscú (EFE).- La alianza militar postsoviética liderada por Rusia, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), comenzó hoy la retirada de los 2.030 soldados desplegados en Kazajistán a raíz de las violentas protestas que sacudieron a la república centroasiática la semana pasada. Las protestas han dejado un balance hasta el momento de al menos 164 muertos, mil heridos y más de 10.000 detenidos. R.UNIDO MONARQUÍA La reina retira los títulos militares al príncipe Andrés por escándalo sexual Londres (EFE).- La reina Isabel II ha decidido retirar todos sus títulos militares al príncipe Andrés, que será juzgado en Estados Unidos por su presunta implicación en un escándalo de abuso sexual a una menor, anunció este jueves el Palacio de Buckingham. En un comunicado emitido por la residencia oficial de la soberana británica, la Casa Real indicó que "con la aprobación de la reina y su acuerdo, los títulos militares del duque de York y sus patrocinios reales han sido devueltos a la reina"."El duque de York continuará sin ejercer ninguna función pública y está defendiendo su caso (judicial) como ciudadano privado", agrega la nota. EEUU CAPITOLIO Detenidos los primeros acusados de sedición por el asalto a Capitolio de EEUU Washington (EFE).- Un año y una semana después de que se produjera el asalto al Capitolio de Estados Unidos, fueron detenidos este jueves los primeros imputados por conspirar para la sedición en este caso, un delito que según el código penal estadounidense conlleva condenas de hasta veinte años de prisión. Entre los detenidos está Stewart Rhodes, el líder y fundador de una de las principales organizaciones de ultraderecha del país, Oath Keepers (los Guardianes del Juramento). R.UNIDO JOHNSON Johnson se encierra en Downing Street en medio de llamamientos a su dimisión Londres (EFE).- El primer ministro británico, Boris Johnson, canceló este jueves un acto oficial y limitará sus contactos personales hasta el próximo martes después de que un miembro de su familia haya dado positivo de covid, mientras en el Reino Unido aumenta la presión para que dimita tras reconocer que asistió a una fiesta en Downing Street durante el confinamiento. El líder "tory" se disculpó el miércoles ante el Parlamento por haber asistido a ese festejo organizado por su secretario personal, Martin Reynolds -quien en un correo electrónico instó a "traer bebida" aprovechando "el buen tiempo"-, pero aseguró que pensaba que era "un evento de trabajo". CRISIS CLIMÁTICA La NASA advierte que en 10 años se alcanzará el techo de calentamiento global Washington (EFE).- La temperaturas siguieron subiendo en el planeta en 2021 y, de mantenerse esta tendencia, en 10 años se alcanzará el techo de calentamiento global que los Acuerdos de París fijaron en un aumento máximo de 1,5°C y que la comunidad internacional se ha propuesto frenar. La NASA y la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional (NOAA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. revelaron en su informe anual, publicado este jueves, que el año pasado fue el sexto más caluroso desde que se iniciaron los registros en 1880 y que los últimos siete años han experimentado las mayores temperaturas. EFE int/psh/fp