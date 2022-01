Jueves, 13 de enero de 2022 (20.00 GMT)

CORONAVIRUS DJOKOVIC - Sídney (Australia) - El tenista serbio Novak Djokovic entró este jueves en el sorteo del Abierto de Australia en medio de una enorme incertidumbre mientras se espera la decisión del Gobierno australiano sobre su deportación por no cumplir los requisitos impuestos por la covid-19. (ENVIADA) (foto) (audio) (Se ha enviado también una pieza sobre los posibles escenarios jurídicos a los que se enfrenta el tenista serbio) CRISIS CLIMÁTICA - Washington- La NASA y la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de EE.UU. (NOAA, en inglés) publican este jueves en Washington su evaluación anual de las temperaturas globales durante el último año, que ha registrado extremos como lluvia sobre la capa de hielo de Groenlandia y temperaturas récord en el noroeste del Pacífico. (vídeo) (audio) ONU ECONOMÍA GLOBAL - Naciones Unidas - La ONU prevé un 2022 que estará marcado por un menor crecimiento (del 4 % mundial) y las cada vez mayores desigualdades, tanto entre países como dentro de cada país, consecuencia directa de los desequilibrios que ha provocado la pandemia.(ENVIADA) (foto) (video) (audio) R.UNIDO MONARQUÍA -Londres- La reina Isabel II ha decidido retirar todos sus títulos militares al príncipe Andrés, que será juzgado en Estados Unidos por su presunta implicación en un escándalo de abuso sexual a una menor, anunció este jueves el Palacio de Buckingham.(ENVIADA) ALEMANIA SIRIA - Berlín - Un tribunal alemán condenó hoy a cadena perpetua por torturas a un ex alto mando de los servicios secretos sirios en el primer juicio internacional contra presuntos responsables del crímenes del régimen de Bachar al Asad y sentó un precedente para futuros juicios. (ENVIADA) (audio) COLOMBIA PERÚ - Villa de Leyva (Colombia) - Los presidentes de Colombia, Iván Duque, y de Perú, Pedro Castillo, celebran el VI Gabinete Binacional, una reunión en la que discutirán asuntos como la seguridad fronteriza, las transición minero-energética y el medio ambiente. (foto) (audio) (video) OTAN RUSIA - Bruselas - El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, repasa, en una entrevista con Efe, el panorama de seguridad en Europa, con la tensión abierta por las fricciones con Rusia. (Entrevista) (foto) (vídeo) OSCE RUSIA - Viena - La OSCE -una organización multilateral con sede en Viena- no logró hoy rebajar la tensión entre Ucrania y Rusia, aunque se ofreció como el foro de diálogo en el que los países occidentales y Moscú puedan intentar hallar puntos de encuentro. Por Luis Lidón (ENVIADA) (foto) (vídeo) (audio) R.UNIDO JOHNSON - Londres - El primer ministro británico, Boris Johnson, canceló este jueves un acto oficial y limitará sus contactos personales hasta el próximo martes después de que un miembro de su familia haya dado positivo de covid, mientras en el Reino Unido aumenta la presión para que dimita tras reconocer que asistió a una fiesta en Downing Street durante el confinamiento. Por Judith Mora (ENVIADA) (foto) (audio) DERECHOS HUMANOS ================ INFORME - Ginebra - La mayor persecución a la disidencia en China, Rusia, Venezuela o Nicaragua, la caída de frágiles democracias en Birmania o Sudán, y los giros autocráticos en gobiernos de Brasil, Hungría o El Salvador son algunas de las tendencias denunciadas en el nuevo informe anual de Human Rights Watch (HRW) sobre derechos humanos. (ENVIADA) (vídeo) (audio) ROTH - Ginebra - Las autocracias están adoptando posiciones defensivas ante la creciente contestación de los pueblos que las sufren, algo que las democracias deben aprovechar mostrando mayor unión y liderazgo, también ante desafíos como la pandemia, el cambio climático o los desafíos tecnológicos, dice el director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), Kenneth Roth. (Entrevista). (ENVIADA) (vídeo) ------------------------------------- CHILE BORIC - El presidente electo de Chile, el izquierdista Gabriel Boric, participa en la clausura de ENADE, el evento empresarial más importante del país, a días de que anuncie a los ministros de Hacienda y Economía y cuando su programa de gobierno sigue generando cierta suspicacia en los mercados. COLOMBIA ELECCIONES - Bogotá - A dos meses de las elecciones legislativas del 13 de marzo los colombianos ven con esperanza las promesas de cambio que pueden salir de esos comicios que serán cruciales para la gobernabilidad del próximo presidente. Por Jaime Ortega Carrascal (ENVIADA) (foto) (audio) SAHARA OCCIDENTAL ONU - Rabat - El ministro de Exteriores marroquí, Naser Burita, ha insistido sobre la propuesta de Marruecos de una autonomía como solución al conflicto del Sáhara Occidental durante su reunión hoy en Rabat con el nuevo enviado de la ONU para este territorio, Staffan de Mistura, que visita por primera vez la región. Por María Traspaderne (ENVIADA) (foto) KAZAJISTÁN PROTESTAS - Nursultán - La alianza militar postsoviética liderada por Rusia, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), comenzó hoy la retirada de los 2.030 soldados desplegados en Kazajistán a raíz de las violentas protestas que sacudieron a la república centroasiática la semana pasada. Por Kulpash Konyrova (ENVIADA) ARGENTINA OLA DE CALOR - Buenos Aires - Argentina enfrenta una nueva ola de calor que, como cada verano austral, eleva el riesgo de apagones por el aumento del consumo energético, lo que ha llevado al Gobierno a disponer que los empleados públicos teletrabajen durante dos días mientras aumenta el hartazgo de muchos ciudadanos por verse obligados a vivir a oscuras. (ENVIADA) (foto) (vídeo) CINE SCREAM - Nueva York - Casi exactamente 25 años después de estrenarse con enorme éxito la primera entrega de "Scream", la saga vuelve a la carga por quinta vez en una película que destaca por su dosis extra de sangre y, como novedad, actores de origen latinoamericano entre sus protagonistas, como la mexicana Melissa Barrera. Por Helen Cook (ENVIADA) (audio) Crónicas ---------------- EL SALVADOR PAZ - San Salvador - El día que El Salvador puso fin a 12 años de guerra civil en 1992, Santiago bajó de la montaña para lanzar desde San Salvador una transmisión de la rebelde Radio Venceremos. Treinta años después, convertido en el guardián de la memoria de la guerra civil (1980-1992), recuerda con nostalgia ese momento Por Hugo Sánchez (ENVIADA) (foto) (video) AFGANISTAN DROGAS - Kabul- La llegada de los talibanes al poder en Afganistan no ha supuesto, como habían prometido, la ilegalización del cultivo de opio en un país que es primer productor mundial, sino que se hará de manera gradual ante su grave crisis económica, que ha empujado además a la drogadicción a miles de afganos sin empleo. (ENVIADA) (foto) (vídeo) EE.UU. APUESTAS - Nueva York - A tiempo para aprovechar el tirón de la SuperBowl, Nueva York ha dado luz verde al polémico negocio de las apuestas deportivas 'online', a las que ofrece el mercado más grande de Estados Unidos con la esperanza de aportar hasta 500 millones de dólares al año en unas arcas estatales drenadas por la pandemia. Por Nora Quintanilla (ENVIADA) (foto) Entrevistas ----------------- COSTA CONCORDIA - Roma - El capitán de la Marina italiana Gregorio De Falco, quien coordinó las tareas de socorro en el naufragio del Costa Concordia, hoy hace 10 años frente a la isla de Giglio y en el que murieron 32 personas, asegura que todos se podían haber salvado y que lo que ocurrió fue sólo debido "al comportamiento infame" del comandante Schettino. Por Cristina Cabrejas (ENVIADA) (Fotos de archivo: SC09022021x008, EIDONx0001280621x167, 5244401, ANS120117402, 6365821? LATINOAMÉRICA ECONOMÍA - Ciudad de México - El crecimiento de 6,2 % que tuvo en 2021 la economía de Latinoamérica, la región más golpeada por la pandemia, "no se va mantener", advirtió este jueves Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (Cepal). Por Pedro Pablo Cortés (ENVIADA) (foto) (video)