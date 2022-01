Jueves, 13 de enero de 2022 (04.00 GMT)

OTAN RUSIA La OTAN y Rusia no ceden en sus posiciones pero no se cierran al diálogo Bruselas (EFE).- La OTAN y Rusia evidenciaron este miércoles “significativas diferencias” y no se movieron de sus posiciones sobre la situación en Ucrania y la seguridad en Europa en la primera reunión que celebraron en más de dos años, pero no se cerraron a continuar dialogando. "Hay significativas diferencias entre los aliados y Rusia en estos asuntos” que “no serán fáciles de superar", reconoció el secretario general aliado, Jens Stoltenberg, en una rueda de prensa al término del primer Consejo OTAN-Rusia, la principal plataforma de diálogo entre las dos partes, desde julio de 2019. Pero consideró una "señal positiva" que se hayan "sentado alrededor de la misma mesa y abordado asuntos importantes”, como el refuerzo militar ordenado por Moscú junto a Ucrania y sus implicaciones para la seguridad en Europa. RUSIA OTAN Moscú dice que no se podrá generar seguridad en Europa sin Rusia Moscú (EFE).- Los intentos de la OTAN de construir la seguridad de Europa "contra y sin Rusia" están condenados al fracaso, dijo este miércoles el viceministro de Exteriores ruso Alexandr Grushkó al término de la reunión entre Rusia y la Alianza Atlántica. "Partimos de que el principio de la seguridad indivisible debe tener en cuenta los intereses de todos y los intentos de construir la seguridad contra y sin Rusia son contraproducentes y están condenados a fracasar", dijo Grushkó en una rueda de prensa desde Bruselas que fue transmitida en directo por la televisión pública rusa. Grushkó calificó de "abierto y franco" el diálogo con la OTAN este miércoles, pero señaló que éste reveló un "gran número" de diferencias en asuntos fundamentales. OTAN UE RUSIA Stoltenberg subraya la importancia de una "cooperación estrecha" con la UE Brest (Francia) (EFE).- El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, subrayó este miércoles que es "importante" mantener una "cooperación estrecha" entre la Alianza Atlántica y la Unión Europea en el momento actual de tensión con Rusia. "Es importante tener una cooperación estrecha entre la OTAN y la UE cuando nos enfrentamos a momentos cruciales para la seguridad europea como a los que nos enfrentamos ahora", dijo Stoltenberg a su llegada a la cena que hoy mantuvo con los ministros de Defensa de la Unión Europea en Brest (Francia). Una cena en la que el secretario general de la Alianza Atlántica les informó sobre la reunión que la OTAN mantuvo hoy con representantes del Kremlin en Bruselas para abordar la situación en la frontera con Ucrania y la propuesta de seguridad en Europa que ha planteado Moscú. R.UNIDO MONARQUÍA El juez rechaza archivar el caso por abuso sexual contra el príncipe Andrés Nueva York (EFE).- Un juez de Nueva York rechazó este miércoles los argumentos del príncipe Andrés de Inglaterra, que había pedido archivar la demanda de una mujer que lo acusa de abusos sexuales cuando era menor, por lo que en principio el caso irá a juicio. El juez del caso rechazó la moción presentada por la defensa de Andrés, que argumentaba entre otras cosas que un acuerdo económico que la demandante, Virginia Giuffre, alcanzó en 2009 con el fallecido magnate Jeffrey Epstein, protegía también al príncipe. BREXIT R.UNIDO Truss pedirá a Bruselas "pragmatismo" en su primer cara a cara con Sefcovic Londres (EFE).- La ministra británica de Asuntos Exteriores, Liz Truss, pidió este jueves a la Unión Europea (UE) que sea "pragmática" para poder cerrar un acuerdo sobre el Protocolo de Irlanda del Norte. Truss efectuó esas declaraciones antes de reunirse hoy en el palacete de Chevening, en el condado de Kent, al sur de Londres, con el vicepresidente de la Comisión Europea para Relaciones Interinstitucionales, Maros Sefcovic. Será la primera vez que ambos celebran un encuentro cara a cara, después de que la jefa de la diplomacia del Reino Unido tomó el pasado mes las riendas de las negociaciones pos-Brexit en sustitución de David Frost. RUSIA UCRANIA Rusia reivindica el derecho a realizar maniobras en la frontera con Ucrania Moscú (EFE).- Rusia continuará realizando ejercicios militares en su territorio, incluida la frontera con Ucrania, declaró este miércoles el Kremlin, que desvinculó las maniobras de las negociaciones sobre seguridad que se celebran estos días con EE. UU. y la OTAN. "No hay ninguna relación entre estas cosas. Estamos hablando de nuestras unidades, nuestros distritos militares y nuestro territorio", dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, en su rueda de prensa telefónica diaria. La víspera Rusia anunció nuevos ejercicios de tiro en cuatro regiones, tres de ellas fronterizas con Ucrania, con la participación de casi 3.000 soldados. COLOMBIA CONFLICTO La ONU dice que 78 activistas de DD.HH. fueron asesinados en Colombia en 2021 Bogotá (EFE).- Al menos 78 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia en 2021, la mayoría de ellos en el departamento del Valle del Cauca (suroeste), informó este miércoles la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en el país. "Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos conoció 202 alegaciones de homicidios de personas defensoras. De estas ha verificado 78 casos, 39 casos están en proceso de verificación y 85 casos son no concluyentes", señaló el organismo internacional en un informe publicado hoy en su página web. El organismo aclara que la cifra no representa la totalidad de los asesinatos en Colombia sino los casos que han recibido y verificado. COREA DEL NORTE MISILES Kim Jong-un manda un mensaje contundente con la prueba de un misil hipersónico Seúl (EFE).- Corea del Norte detalló hoy que probó con buen resultado el martes un misil hipersónico bajo la mirada del líder Kim Jong-un, cuya presencia refuerza el mensaje de que Pionyang no tiene interés en la actual oferta de diálogo de EE. UU. y seguirá mejorando su armamento. Los medios norcoreanos no solo confirmaron que lo testado en la víspera fue, como muchos sospechaban, lo que el régimen define como misil hipersónico; también anunciaron que Kim presidió el ensayo, la primera vez que presencia una prueba de armas desde hace casi dos años. Las fotos publicadas muestran a Kim siguiendo el desarrollo de la prueba desde el interior de un minibús modificado para servir de puesto de observación. MALI TRANSICIÓN Mali denuncia la violación de su espacio aéreo por un avión militar francés Bamako (EFE).- El gobierno transitorio de Mali, regido por una junta militar tras dos golpes de Estado, denunció hoy la violación de su espacio aéreo por parte de una aeronave militar francesa. En un comunicado, la junta maliense afirma que un avión de transporte militar A400 matriculado FRBAN efectuó ayer martes el trayecto entre Abiyán (Costa de Marfil) y Gao (Mali), en violación de la prohibición de sobrevolar el suelo maliense, a pesar de que fue interpelado por los servicios técnicos en tierra. La nota añade que la aeronave había apagado su transponedor para no ser identificada y cortó la comunicación con los organismos de control malienses, pero fue identificada por las autoridades de Mali como el citado avión francés. LATINOAMÉRICA ECONOMÍA Cepal: Latinoamérica sufrirá desaceleración económica y asimetrías en 2022 Ciudad de México (EFE).- La economía de Latinoamérica, la región más afectada por la pandemia, creció un 6,2 % en 2021, pero 2022 estará marcado por las asimetrías entre países y una desaceleración incentivada por la incertidumbre, estimó este miércoles la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). En el informe de "Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe", que se presentó en Ciudad de México, el organismo elevó su cálculo del producto interior bruto (PIB) de 2021 tras su estimación del 5,9 % hecha en agosto pasado, pero redujo su pronóstico para 2022, que antes era del 2,9 % y ahora pasa a un 2,1 %. Además, el crecimiento de 2021 llegó tras una histórica caída de 6,8 % en 2020, la contracción más alta en 125 años, advirtió Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, al presentar el informe. ============ CORONAVIRUS ============ EEUU EE.UU. da por hecho que casi "todo el mundo" contraerá el coronavirus Washington (EFE).- El principal epidemiólogo del Gobierno estadounidense, Anthony Fauci, afirmó este miércoles que casi "todo el mundo" contraerá el coronavirus tarde o temprano, pero predijo que la enfermedad de la covid-19 será "menos grave" gracias a las vacunas y las dosis de refuerzo. "Prácticamente todo el mundo terminará expuesto y probablemente se infectará, pero si está vacunado y recibe refuerzos, las posibilidades de que se enferme son muy, muy bajas", dijo Fauci durante la rueda de prensa semanal del equipo de respuesta de la Casa Blanca a la pandemia. EEUU EEUU afronta su mayor ola de contagios confundido por directrices sanitarias Washington(EFE).- Mientras Estados Unidos afronta una ola récord de contagios y hospitalizaciones por la variante ómicron del coronavirus, las autoridades sanitarias del país se encuentran en el punto de mira por la confusión en torno a los días de aislamiento y el uso de mascarillas. Los mensajes contradictorios se repitieron este miércoles en la rueda de prensa semanal de la Casa Blanca sobre la covid-19, donde el equipo del presidente, Joe Biden, no supo aclarar qué tipo de mascarilla hay que usar frente a la nueva variante. La directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), Rochelle Walensky, negó que su organismo esté estudiando recomendar a los estadounidenses el uso de cubrebocas de "mayor calidad" y sentenció que "cualquier mascarilla es mejor que ninguna". LATINOAMÉRICA OPS : los casos de la covid casi se duplicaron en la última semana en América Ciudad de México (EFE).- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó este miércoles que las infecciones de covid-19 en América casi se duplicaron en la última semana, debido a la variante ómicron, aunque con baja letalidad debido a que algunos países de la región están administrando terceras y hasta cuartas dosis a la población. "Los contagios se aceleraron rápidamente durante temporada navideña alcanzando niveles de transmisión nunca antes vistos durante esta pandemia", aseguró la directora de la OPS, Carissa Etienne, en una rueda de prensa virtual. La experta explicó que los nuevos contagios pasaron de 3,4 millones el 1 de enero a 6,1 millones el 8 de enero y alertó que la presencia de estos casos se están acelerando en prácticamente todos los países del continente. MÉXICO México suma 44.187 nuevos casos por covid-19, la cifra más alta en pandemia Ciudad de México (EFE).- La Secretaría de Salud de México informó que el país registró este miércoles 44.187 nuevos contagios de la covid-19, la mayor cifra durante la pandemia, para un total de 4.214.253 casos, además de 190 muertes para llegar a 300.764 decesos totales. Los más de 44.000 contagios representan la cifra máxima de casos luego de que el país reportara el sábado 30.671 casos y el martes 33.626, los números más altos durante la pandemia. CUBA Las ventajas y desventajas de Cuba para afrontar la variante ómicron La Habana (EFE).- Cuba se enfrenta a una nueva ola de la pandemia por la variante ómicron, con la fortaleza de una amplia cobertura de la vacunación y la debilidad del desgaste del sistema sanitario, según los expertos. El biólogo molecular cubano Amílcar Pérez-Riverol explica a Efe que el país caribeño tiene un nivel de inmunidad resistente que le debe permitir una disminución de la cantidad de ingresos, pacientes en cuidados intensivos y de muertes. Cuba lleva varias semanas mostrando una tendencia claramente alcista y este miércoles reportó 2.788 nuevos contagios de las 24 horas previas. BRASIL Bolsonaro afirma no entender "esa preocupación enorme" con la covid-19 Sao Paulo (EFE).- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este miércoles no entender "esa preocupación enorme" con la covid-19, que ya ha matado a más de 620.000 brasileños, y volvió a minimizar el número de muertes de niños de entre 5 y 11 años asociadas al coronavirus y que su Gobierno cifra en al menos 311. "Hoy, otras enfermedades que matan mucho más que la propia covid y no hay ninguna preocupación con ninguna de ellas. La Salud en Brasil siempre fue un caos, ¿por qué ahora esa preocupación enorme con la covid?", cuestionó el mandatario en una entrevista con "Gazeta Brasil" que divulgó en sus redes sociales. ESPAÑA España alcanza nuevo récord de contagios, aunque con menos mortalidad Madrid (EFE).- El avance de ómicron en España deja un nuevo récord diario desde el inicio de la pandemia, al sumar 179.125 nuevos positivos por coronavirus, aunque no tiene el mismo impacto en la mortalidad, con 125 fallecimientos, 2.024 en un mes. Según los datos del Ministerio de Sanidad, los nuevos positivos superan el máximo del 30 de diciembre pasado y elevan la incidencia a 3.127 casos por cada 100.000 habitantes a catorce días. Sin embargo, el impacto de la pandemia sobre la mortalidad en el último mes sitúa a España en el escenario de septiembre pasado, en medio de la bajada de la quinta ola, al final del verano. DJOKOVIC Londres (EFE).- La primera ministra serbia, Ana Brnabic, advirtió de que si Djokovic se saltó el aislamiento obligatorio de catorce días por contagiarse de covid ello supondría "una grave violación" de las leyes del país. El tenista serbio admitió haber asistido a una entrevista presencial el 18 de diciembre en Belgrado pese a que sabía que se había contagiado de covid porque "era un compromiso desde hacía mucho tiempo" y para no "quedar mal con el periodista". Esto va en contra de la legislación contra el covid que tenía Serbia en aquel momento, que obligaba a los contagiados a guardar una cuarentena de catorce días. ---------- CHILE LITIO Ola de críticas a Gobierno chileno por licitar 160.000 toneladas de litio Santiago de Chile (EFE).- Chile adjudicó este miércoles dos contratos por 121 millones de dólares para la explotación de 160.000 toneladas de litio a una firma china y otra local, una licitación que generó multitud de críticas y fue calificada de "mala noticia" por el presidente electo, Gabriel Boric. La china BYD, uno de los fabricantes de vehículos eléctricos más grandes del mundo, y la chilena Servicios y Operaciones Mineras del Norte se hicieron por 61 y 60 millones de dólares, respectivamente, con una cuota cada una de 80.000 toneladas de litio metálico comercializable (LME). Las compañías tendrán un plazo de 7 años para hacer la exploración geológica y desarrollar el proyecto, prorrogable por otros dos años, y luego 20 años para la producción. SOMALIA ATAQUE Mogadiscio (EFE).- Al menos once personas murieron y otras quince resultaron heridas hoy en un ataque suicida con un coche bomba perpetrado en la capital de Somalia, Mogadiscio, informó a Efe la Policía. El ataque ocurrió en el distrito de Waberi, en la llamada Carretera del 21 de Octubre, cerca del Aeropuerto Internacional Aden Adde. El grupo yihadista Al Shabab, afiliado a la red terrorista Al Qaeda desde 2012, se atribuyó el atentado. EFE int/vh/jpd.gcf