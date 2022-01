HRW llama a Japón a legislar y proteger los derechos del colectivo LGTBI

Tokio, 13 ene (EFE).- La organización Human Rights Watch (HRW) hizo este jueves un llamamiento a Japón para que revise su postura sobre el colectivo LGTBI y legisle sobre sus derechos y reconocimiento a nivel nacional para aumentar su protección. "Japón no tiene ninguna ley que prohíba la discriminación racial, étnica o religiosa, o la discriminación basada en la orientación o la identidad sexual. Japón no tienen una institución nacional de derechos humanos", destacó la ONG en su informe anual de derechos humanos correspondiente a 2021, publicado este jueves. Japón es el único miembro del G7 que no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. Aunque existen ordenanzas municipales en varias ciudades que lo reconocen y que solventan a nivel local algunos de los problemas que enfrentan estas personas (como el derecho a pensiones de viudedad y otros reconocimientos conyugales), el matrimonio homosexual no es legal en el país a nivel nacional. En una sentencia pionera para el territorio, en marzo de 2021 un tribunal de Sapporo (norte) declaró inconstitucional y discriminatoria esta postura del Gobierno de no reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todavía hay varios juicios similares abiertos en varias ciudades, incluidas Tokio y Osaka. "Japón no logró aprobar una ley de no discriminación para proteger al colectivo LGTB, a pesar del amplio apoyo nacional y la fuerte presión social para aprobar dicha ley antes de la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020", dijo HRW, que recordó que "el gobierno (nipón) todavía requiere cirugías de esterilización antes de que las personas transgénero puedan ser reconocidas legalmente". La ONG también repasa en su informe temas como los escándalos sexistas o de abusos escolares entre altos cargos de los organizadores de Tokio 2020, o las tareas pendientes en materia de igualdad en un país con uno de los índices de representación femenina parlamentaria más bajos del mundo. EFE mra/cgv/ah/hma