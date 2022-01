HRW denuncia los ataques que sufren en Serbia periodistas y homosexuales

Belgrado, 13 ene (EFE).- Los periodistas críticos con el poder afrontan en Serbia amenazas y violencia en medio de un ambiente de impunidad en el que las autoridades no sólo nos los protegen, sino que participan en campañas de descrédito que los ponen en riesgo, denuncia la organización Human Rights Watch (HRW) en su informe anual 2022 emitido este jueves. En el documento, esta ONG de defensa de los derechos humanos enumera varios casos de periodistas que fueron amenazados e incluso atacados físicamente en relación con su trabajo. Cita, por ejemplo, las amenazas de muerte recibidas por un periodista tras informar de una supuesta violación cometida por un clérigo en la Facultad de Teología Ortodoxa, o las recibidas por otro informador que denunció el trato que criminales de guerra convictos reciben en la cultura popular. HRW recuerda que la Asociación de Periodistas Independientes de Serbia (NUNS) denunció que sólo en los primeros ocho meses del año se contabilizaron un ataque físico y 20 amenazas contra informadores. La ONG denuncia la lentitud de los procesos judiciales en casos de ataques a periodistas y lo ejemplifica con el proceso por el asesinato en 1999 de Slavko Curuvija, un periodista crítico con el ex líder autoritario serbio Slobodan Milosevic, que no tuvo sentencia condenatoria hasta el pasado diciembre. Medios pro gubernamentales y miembros del partido SNS, del presidente Aleksandar Vucic, continuaron sus campañas de desprestigio y difamaciones contra periodistas de KRIK, una red de investigación de crimen y corrupción, a quienes vinculaban con bandas criminales, hasta el punto de "ponerlos en riesgo", denuncia HRW. Además, los pocos procesos judiciales contra criminales de guerra durante los conflictos de la década de 1990 sólo afectan a militares de bajo rango, asegura la ONG. También advierte que la población LGBT es objeto de "violencia y discriminación" que queda impune mientras aún no ha sido aprobada una ley que permita uniones civiles a las parejas del mismo sexo. HRW señala que Vucic criticó la insistencia de la UE en que Serbia cuente con instituciones democráticas fuertes. La ONG también alerta de que los solicitantes de asilo en Serbia encaran un sistema defectuoso con dificultades para acceder a los procedimientos, que son largos y terminan casi siempre en resoluciones negativas. Entre enero y agosto Serbia sólo concedió algún tipo de protección a 9 de los 107 refugiados que solicitaron asilo. El informe también destaca que hay pocos avances que garanticen una vida más independiente a personas con discapacidades y que el 74 por ciento de niños discapacitados están en instituciones sociales sin acceso a la educación inclusiva. EFE sn/as/jgb