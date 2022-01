HRW denuncia la persecución judicial de periodistas y críticos en Marruecos

Rabat, 13 ene (EFE).- Human Rights Watch (HRW) denuncia en su informe anual la persecución a periodistas y críticos en Marruecos mediante la vía penal, así como las leyes discriminatorias de la comunidad LGTBI y de las mujeres vigentes en el país y la restricción de la libertad de expresión en el Sahara Occidental. En la sección del documento dedicada a Marruecos y el Sahara Occidental, HRW critica que las autoridades marroquíes continuaron en 2021 impidiendo el trabajo de la organización defensora de los derechos humanos más importante e independiente del país, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH). A 84 de sus 99 ramas locales - denuncia - se les puso problemas para operar mediante impedimentos administrativos como la imposibilidad de abrir cuentas y alquilar locales. El informe detalla varios casos de críticos perseguidos por la vía judicial, en base a que el Código Penal castiga con prisión y multas ofensas verbales como "causar daño" al islam o la monarquía e incitar contra la integridad territorial de Marruecos, en referencia al Sahara Occidental. "Periodistas y personas que se atreven a hablar en las redes sociales han sido perseguidos bajo el Código Penal por sus declaraciones críticas y no violentas", denuncia. Y pone como ejemplo cinco "youtubers" condenados a penas de entre tres meses y tres años de cárcel, entre ellos el estadounidense-marroquí Chafik Omerani y el activista Noureddine Aouaj, sentenciados por criticar al rey Mohamed VI. También el "youtuber" Mustapha Semlali, condenado por "socavar la monarquía" después de criticar al príncime Mulay Rachid, hermano del monarca. Recuerda el caso de la estudiante ítalo-marroquí Ikram Nazih, condenada por "dañar a la religión islámica" tras compartir una publicación en Facebook sobre un versículo del Corán y de Jamila Saadane, sentenciada tras denunciar que las autoridades protegían el turismo sexual en la ciudad de Marrakech. "En otros casos, Marruecos ha arrestado, condenado y encarcelado a varios críticos no por lo que dijeron, sino por delitos sexuales o de malversación, donde las pruebas eran o bien escasas o dudosas, o el juicio no respetó las reglas de un proceso justo", dice HRW. Es el caso del historiador y abogado Maati Monkib, sentenciado a un año por "recibir fondos de una organizaicón extranjera para minar la seguridad marroquí", en referencia a una ONG que organizaba cursos para periodistas. Los periodistas, denuncia HRW, fueron especialmente foco de persecución con dos casos destacados: la condena a tres informadores críticos con el poder por delitos sexuales y de supuesto espionaje. Se trata del periodista Souleiman Raissuni, condenado a cinco años por "asalto sexual" tras la denuncia, dos años después de los supuestos hechos, de un hombre al que había entrevistado para un reportaje sobre la comunidad gay. Su caso se encuentra en fase de apelación. Raissuni fue redactor jefe del diario independiente Akhbar al-Yaoum, que tuvo que cerrar en marzo de 2021 por falta de fondos. El exdirector de esta publicación Taoufik Bouachrine, está cumpliendo una condena de 15 años de cárcel por agresión sexual a varias mujeres. También fueron sentenciados en 2021 el periodista de investigación Omar Radi (seis años) y su colega Imad Stitou (un año) por la supuesta violación por parte de Radi a una compañera de trabajo negada por Stitou, testigo de los hechos y al que no se le dejó declarar en el juicio al pasar su condición de testigo a encausado por permitir el asalto. A Radi, cuyo proceso también está en apelación, se le condenó asimismo por espionaje por lo que HRW considera "nada más que trabajo periodístico normal y corriente", como fue reunirse con fuentes diplomáticas. Respecto al territorio del Sahara Occidental, controlado por Marruecos, HRW denuncia que las autoridades marroquíes "sistemáticamente impiden las reuniones apoyando la autodeterminación saharaui" y "obstruyen el trabajo de algunas NGO locales, incluyendo el bloqueo de su registro legal". "Ocasionalmente golpean a los activistas y periodistas bajo su custodia y en las calles", denuncia HRW, o "hacen redadas en sus casas y destruyen o confiscan sus pertenencias". El apartado dedicado a las mujeres destaca que el Código de Familia las discrimina en la herencia y el proceso para obtener el divorcio, que la ley no penaliza la violación dentro del matrimonio y que se prohíbe a los hoteles alojar a parejas que no estén casadas, así como que en el país no hay aún ninguna mujer jueza. Y recuerda que en Marruecos están penadas las relaciones sexuales fuera del matrimonio con hasta un año de cárcel y las relaciones homosexuales, bajo el nombre "desviación sexual", con penas de hasta tres años. EFE mt/jgb