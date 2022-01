Ramón Orosa Bilbao, 13 ene (EFE).- Así jugó el Athletic Club de Bilbao ante el Atlético de Madrid (1-2) en la segunda semifinal de la Supercopa de España disputada en el King Fahd International Stadium de Riad (Arabia Saudí), en la que clasificó para la final que le medirá al Real Madrid. UNAI SIMÓN (5): Su error en el gol colchonero pudo marcar el partido y pudo eliminar a su equipo. Pero no fue así. Tiene 'ángel' y su equipo le agradeció su labor en otras tardes remontando. Tardó en lanzarse al cabezazo de Joao Félix, quizás confiado en que despejase Yeray, y acabó marcando en propia puerta un balón que el palo había devuelto al campo. Antes, se había mostrado firme en los disparos lejanos, pero ya había despistado en un córner al filo del descanso que pudo costarle caro. DE MARCOS (7): Le tocó bailar con la más 'fea', con Carrasco y su profundidad por la banda. Pasó dificultades pero no salió mal parado. Y estuvo activo en campo rival por su costado. Es uno de los capitanes en lo anímico y en entrega. Vital para Marcelino. YERAY (9): Firme y bravo, como siempre, barrió todo lo que caía alrededor. En un partido trabado, su condición de central le hizo tocar muchas veces el balón. No cometió errores y marcó el gol que abrió la remontada. Un titán. ÍÑIGO MARTÍNEZ (9): Un poco como Yeray, aunque encargándose más de la salida del balón de su equipo. Y clave en el 1-2 definitivo con su remate en jugada de estrategia. Antes pudo haber marcado el 1-1 en otra acción parecida, pero se la paró Oblak. En defensa, casi perfecto. Otro titán. BALENZIAGA (6): Es su línea de fiabilidad y concentración en defensa y en los duelos individuales. Pero también de su más que escasa aportación ofensiva. Con el 1-0, su presencia en el campo era menos necesaria y Marcelino se animó a poner a Yuri casi nueve meses después. BERENGUER (6) Pelea y pelea, pero le falta la finura y la pegada de la temporada pasada. Fue protagonista de una jugada ante Lemar en el minuto 6 en la que el Atlético pidió penalti y el VAR no entró. Cambiado con el 1-0 por Nico Williams, que tuvo más protagonismo y parece que ya le relevará en la posición en adelante. ZARRAGA (6): No suplió mal a Vencedor, aunque sin el mando en el campo de su compañero lesionado. Se atrevió al principio, pero el partido no estaba para su descaro y conducciones en la medular. También sustituido con el 1-0 en la decisión de Marcelino que cambió el encuentro. DANI GARCÍA (9): La dinámica del partido, de claro empate sin goles, le hizo de los mejores, sino el mejor, de su equipo en la primera parte. Sin errores, no dejo de disputar y cortar balones. Continuó a lo suyo, casi perfecto, tras el descanso. Aunque ya entonces con más brillo para los jugadores de ataque. MUNIAIN (9): Junto a Nico Williams, el jugador del partido. De sus botas salieron los remates de Yeray e Íñigo Martínez en los goles de la remontada. Dos centros suyos a balón parado. Ya desde el inicio de la segunda parte el mejor sobre el césped. Lo intentó cada vez que pudo, pero la defensa colchonera le leyó bien esos pases filtrados que casi siempre llegan al destino. SANCET (6): Activo e insistente, aunque sin demasiado brillo enn esos giros con balón que tanto están llamando la atención. Aún así, dio el pase por arriba que permitió Iñaki Williams tener la primera ocasión de su equipo y, un minuto más tarde, ratificó que el VAR ha cambiado de criterios al no entrar tampoco en un desplazamiento por la espalda de Kondogbia. Ayudó a Muniain y Williams en as contras del inicio de la segunda mitad, pero luego también fue cambiado para que entrase la experiencia de Raúl. IÑAKI WILLIAMS (7): La tuvo en el minuto 10 y se la detuvo Oblak. Luego fue un tanto de menos a más pero sin gozar de protagonismo en un choque hostil para los delanteros en la primera mitad. En la segunda, también tuvo otra y otra vez le detuvo Oblak el lanzamiento. Vivió un día que no olvidará con el gol de su hermano que dio la victoria a su equipo. ... VESGA (7): Con él en el campo, su equipo remontó el 1-0 con el que saltó al terreno de juego. Relevó a Zarraga en un triple cambio que dio la vuelta al partido. NICO WILLIAMS (9): Tiene 19 años y ya tiene un gol para la historia. Un remate muy bien dirigido imposible para un Oblak que estaba amargando la noche a su hermano Iñaki, a Íñigo Martínez y a todo el Athletic. Pero no se quedó ahí, si no que siguió buscando a los rivales. Se ha presentado al mundo y ya casi hasta le idolatran en Bilbao. RAÚL GARCÍA (7): El tercer relevo en el triple cambio que no olvidará el Athletic, aunque no apareció mucho. Su único pero es que su alegría es la tristeza de un club y unos excompañeros a los que adora. YURI (7): Regresó, sorprendentemente, tras casi nueve meses sin jugar y le dio tiempo a vivir una remontada como las que protagonizaba su equipo antes de lesionarse y en las que era una pieza clave.EFE. ro/jl (foto)