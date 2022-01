El ministro francés de Sanidad, positivo por covid

París, 13 ene (EFE).- El ministro francés de Sanidad, Olivier Véran, anunció este jueves que ha dado positivo por coronavirus y que continuará trabajando en aislamiento. "Acabo de dar positivo por Covid. En consecuencia, me pongo en aislamiento y continúo realizando mis funciones a distancia", señaló Véran en Twitter, aunque no precisó si tiene o no síntomas. El anuncio se produce mientras Francia atraviesa una importante ola de contagios por la variante ómicron y el país vive hoy una jornada de huelga en el sector educativo por la forma en que el Gobierno está gestionando los protocolos sanitarios en las escuelas. Los últimos datos disponibles, los de ayer, señalaron casi 368.000 contagios, muy cerca del récord, con 294 nuevos fallecimientos y un empeoramiento de la ocupación hospitalaria y de las unidades de intensivos.