Duque y Castillo muestran sintonía en su primer encuentro binacional

Ovidio Castro Medina Villa de Leyva (Colombia), 13 ene (EFE).- Pese a las diferencias políticas e ideológicas, los presidentes de Colombia, Iván Duque, y de Perú, Pedro Castillo, mostraron sintonía y voluntad para trabajar en asuntos que benefician a los dos países como el aumento del comercio, las inversiones y combatir el narcotráfico. Las coincidencias se hicieron evidentes en la declaración final que de manera conjunta hicieron los dos presidentes al concluir el VI Gabinete Binacional realizado este jueves en la colonial Villa de Leyva, ciudad del departamento de Boyacá (centro de Colombia). "Hoy estamos declarando la guerra a los enemigos comunes que tenemos como es la pobreza, las desigualdades que tenemos al lado de cada uno de nuestra frontera, y un trabajo en equipo demuestra que sí podemos hacer frente a estas grandes amenazas", dijo el mandatario peruano. A tono con esta sintonía, Castillo enfatizó en que con un trabajo en equipo se puede hacer frente a estas y otras amenazas y que por tanto "no podemos entretenernos en ruidos políticos porque los trabajos en equipo, los gobiernos que miran a su pueblo, tenemos que seguir fomentando el espíritu democrático de los pueblos". Los presidentes Duque y Castillo están en orillas opuestas desde el punto de vista ideológico por que se pronosticaban relaciones difíciles, cosa que en la práctica no ha sucedido. El jefe de Estado peruano destacó los logros alcanzados en los gabinetes anteriores y puntualizó que esperaba que el Plan de Acción del anterior Gabinete Binacional, celebrado en 2019 en la ciudad peruana de Pucallpa "y reafirmado el día de hoy en Villa de Leyva" se cristalice en "fronteras de desarrollo, integradas". Los dos países comparten una frontera de 1.626 kilómetros en su totalidad en la región amazónica, de las más pobres en ambos países. Al respecto dijo que los organismos nacionales e internacionales "tienen que gestarse, sostenerse y desarrollarse mirando al desarrollo de los pueblos". A renglón seguido aseguró: "Hay pueblos sin agua, hay escuelas cayéndose, hay pueblos enfermos por la contaminación, hay pueblos desérticos, hay pueblos temerosos porque son atacados por el narcotráfico y la delincuencia y otros problemas comunes". MIRANDO HACIA EL MISMO LADO Por su lado, el presidente Duque, que asistió a la investidura del izquierdista Castillo, destacó el "diálogo fluido" que les ha permitido encarar a los dos países temas de interés común. "Hemos tenido un diálogo fluido, coordinado y que reafirma los lazos fuertes e indisolubles y una gran agenda común que cubre múltiples temas como comercio, inversión, seguridad, migración, medio ambiente y salud", sostuvo. En materia de seguridad, se reactivará la Comisión Binacional de Fronteras para lo cual acordaron compartir información de inteligencia, al igual que definir estrategias comunes de lucha contra el narcotráfico, tráfico ilegal de minerales, de flora y fauna y las redes que abastecen de precursores químicos a los narcotraficantes que procesan cocaína. Duque dijo también que hicieron causa común para enfrentar la crisis climática y derrotar la deforestación. LA MIGRACIÓN Otro punto que destacó Duque fue el referente a la migración porque señaló que Colombia y Perú han acogido a un alto número de migrantes, sin mencionar a Venezuela, país del que han salido millones de personas en busca de mejores horizontes pues la nación petrolera está inmersa en una crisis social, política y económica desde hace años. En esa dirección Duque dijo que hacían un "llamado a toda la cooperación internacional para movilizar recursos de manera efectiva y que podamos también encontrar soluciones de carácter social". EN EL ESCENARIO INTERNACIONAL Los dos mandatarios coincidieron en apoyar el multilateralismo por lo que se realizará un gabinete binacional en julio de este año en Perú. Igualmente, los dos países seguirán apoyando a la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la Alianza del Pacífico -en donde apoyan que Ecuador sea miembro pleno de ese organismo-. "Ahí Perú y Colombia también manifestamos nuestro respaldo al ingreso de la hermana República del Ecuador a la Alianza del Pacífico", aseguró el jefe de Estado colombiano. Duque también destacó que dialogó con Castillo sobre la necesidad de apoyar y fortalecer al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como de otros organismos financieros.