Deuda hondureña sube 1,7 % y llega a 11.321,9 millones de dólares en 11 meses

Tegucigalpa, 13 ene (EFE).- La deuda externa de Honduras alcanzó los 11.321,9 millones de dólares entre enero y noviembre de 2021, lo que supone un incremento de 190 millones de dólares respecto al mismo período de 2020, indicó este jueves el Banco Central (BCH). En términos absolutos, la deuda hondureña, que incluye la pública y privada, aumentó en 1,7 % respecto a los 11.131,9 millones de dólares de los primeros once meses de 2020, indicó un informe del Banco Central. El aumento de la deuda hondureña obedece a "la utilización neta de 406,1 millones de dólares, producto de la diferencia entre los desembolsos recibidos (2.354,3 millones) y las amortizaciones de capital (1.948,2 millones)", según el organismo. Agregó que esa utilización fue atenuada por una variación cambiaria favorable que contrajo el saldo en 65 millones de dólares. El documento detalla además que el 82 % (9.289,2 millones de dólares) corresponde a la deuda externa pública, que registró una disminución de 1,1 % con relación a los primeros once meses de 2020, cuando sumó 9.393,3 millones de dólares. Añadió que el 18 % (2.032,7 millones de dólares) de la deuda fue adquirida por el sector privado, lo que supone 17 % más a los 1.738,6 millones contratados entre enero y noviembre de 2020. El 92,1 % (10.421,9 millones de dólares) del total de la deuda de Honduras se contrató a largo plazo, y el 7,9 % (900 millones) a corto plazo. Honduras contrató el 67,2 % (6.245,7 millones de dólares) de su deuda externa con organismos multilaterales, 20,8 % (1.929,1 millones) con acreedores comerciales y 12 % (1.114,4 millones) con instituciones bilaterales, apuntó. El emisor precisó que el 81,4 % (7.557,6 millones de dólares) de la deuda pública fue contratada en dólares, 14,8 % (1.378,6 millones de dólares) en derechos especiales de giro, un 2,7 % (252,9 millones) en euros y un 1,1 % (100,1 millones) en otras monedas. El país centroamericano recibió en los primeros once meses de 2021 desembolsos por 2.354,3 millones de dólares, inferior en 809,3 millones a los captados en el mismo período de 2020 (3.163,6 millones), señala el informe del BCH. Del total percibido, el sector privado recibió 1.852,1 millones de dólares, en tanto el público captó 502,2 millones de dólares. El servicio de la deuda externa entre enero y noviembre alcanzó los 2.211 millones de dólares, de los cuales el 88,1 % fueron para el pago de capital y 11,9 % a intereses y comisiones, indicó el organismo hondureño. EFE ac/laa