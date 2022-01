Costa y Rio se miden en cara a cara que no despeja incertidumbre en Portugal

Lisboa, 13 ene (EFE).- Los candidatos del Partido Socialista, António Costa, y del Social Demócrata (PSD), Rui Rio, se midieron hoy en un cara a cara público que no despejó la incertidumbre sobre la gobernabilidad en Portugal tras las elecciones del 30 de enero. Costa aparcó una reedición del pacto con comunistas y Bloque de Izquierdas que le llevó al Gobierno en 2015, la llamada "geringonça", y reclamó mayoría absoluta para los socialistas. "Si no tengo mayoría absoluta, tendremos que conversar con los partidos en la Asamblea", dijo Costa, que admitió, sin embargo, que "mantener la geringonça en las condiciones actuales no es posible", durante el último cara a cara público con el candidato del conservador Partido Social Demócrata (PSD), Rui Rio. Presionado por Rio y los periodistas que participaron en el debate -televisado por las principales cadenas públicas lusas- el primer ministro se mostró dispuesto a gobernar en minoría como hizo Antonio Guterres en su momento, pacto a pacto, y rescató la opción de acercarse al PAN (Animalista) -que ahora cuenta apenas con 3 diputados-. Un partido, dijo, que no contribuyó a la crisis política provocada por el rechazo a los Presupuestos para 2022 y que derivó en el adelanto electoral en mitad de la legislatura. En declaraciones posteriores al debate, insistió en que el rechazo del PCP y el Bloque a los Presupuestos creo un "problema político" y "en este momento no hay condiciones" para reeditar la "geringonça". No obstante, "eso no significa volver a levantar los muros que tiré en 2015". "El futuro dirá", dijo. Ahora, insistió, "es el momento de concentrar el voto en el Partido Socialista". "No estoy aquí para aventuras", zanjó. "Vamos a resolver rápidamente esta absurda crisis política que no tiene ninguna justificación". Rio, por su parte, rechazó la posibilidad de avanzar en un gobierno conjunto PS-PSD, un "bloque central" para garantizar la estabilidad post-electoral. Tras el debate, sin embargo, afirmó que está dispuesto a dialogar con los socialistas tanto si gana con mayoría simple como si pierde las elecciones. "Estoy disponible para negociar la gobernabilidad del país", dijo. "No quiero llevar al país a elecciones de seis en seis meses". La distancia entre ambos candidatos quedó patente en temas sensibles como el salario mínimo -Costa promete que estará en 900 euros en 2026, Rio está en contra de esa propuesta- o la aerolínea TAP, beneficiaria de una millonaria ayuda pública y que está bajo control del Estado luso. El líder del centroderecha dijo que la empresa nunca debería haber sido nacionalizada y que si llega a primer ministro la privatizará "lo más deprisa posible", mientras que Costa defendió que la intervención del Estado era necesaria para salvarla. Los últimos sondeos divulgados hoy mantienen a los socialistas como favoritos para las legislativas del 30 de enero, pero sin mayoría absoluta, con un 39,6% de intención de voto, diez puntos por encima del PSD, el principal partido de la derecha lusa. Además, subrayan la importancia de los indecisos, hasta un 30%, en unos comicios marcados por la sombra de la pandemia, que obligará a tomar medidas excepcionales para facilitar el voto de miles de ciudadanos confinados. EFE pfm-mar/fp (fotos)