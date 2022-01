China.- EEUU afirma que los reclamos de soberanía por parte de China en el mar Meridional son "inconsistentes"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



Estados Unidos afirma que los reclamos de soberanía sobre el mar de China Meridional por parte de China son "inconsistentes" con el Derecho Internacional y desmiente que el gigante asiático tenga "derechos históricos" sobre la zona porque ello carece de "bases legales".



"China afirma reclamos sobre las aguas internas, el mar territorial, la zona económica y la plataforma continental basándose en el grupo de islas marinas en su conjunto. Esto no está permitido por el Derecho Internacional. La extensión de las zonas marítimas debe medirse a partir de líneas de base legalmente establecidas", ha dicho el Departamento de Estado estadounidense en un informe sobre las "islas" que el país reclama como propias.



En este sentido, China demanda la soberanía de más de cien formas de relieve submarinas, sumergidas debajo de la superficie del mar, por lo que ello "estaría más allá de los límites legales del mar territorial de cualquier estado". Además, tales características, tal y como subraya el informe, "no están sujetas a un derecho de reclamo de soberanía".



"Con la publicación de este último estudio, Estados Unidos hace un nuevo llamamiento a China para que ajuste sus reclamos marítimos al Derecho Internacional y que cese sus actividades ilegales y coercitivas en el Mar Meridional de China", ha dicho.



Esto incluye, según el informe, cualquier reclamo a la soberanía sobre el cardumen marino de James Shoal, bajo administración de Malasia, el arrecife de Vanguard Bank --dentro de la zona económica exclusiva de Vietnam-- o el banco Macclesfield, un atolón reclamado tanto por China como por Taiwán.



Además, el informe señala que a estos "reclamos marítimos ilegales" se suman las elevaciones de bajamar, como el arrecife en las islas Spratly, Mischief Reef, ocupado y controlado por China y reclamado por Taiwán, Filipinas y Vietnam, o el banco de arena Ayungin-- Second Thomas Shoal--, que "cae más allá de un mar territorial y no está sujetos a apropiación en virtud del Derecho Internacional".



Finalmente, señala que el país ha utilizado las líneas de base, que definen las islas, sus aguas y las características sumergidas dentro del espacio oceánico, para reclamar varios grupos de islas: Dongsha Qundao, Xisha Qundao, Zhongsha Qundao y Nansha Qundao. Estados Unidos apunta a que esta demanda "no cumple con los criterios geográficos" basados en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.



"Estas afirmaciones socavan gravemente el estado de derecho en los océanos y numerosas disposiciones universalmente reconocidas en el Derecho Internacional reflejado en la Convención. Por esta razón, Estados Unidos y muchos otros estados han rechazado estos reclamos a favor del orden marítimo internacional", ha zanjado.