Bogotá, 13 ene (EFE).- La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, calificó este jueves de "inaceptable" una declaración que el secretario de Estado para la Agenda 2030 de España, Enrique Santiago, hizo contra el Gobierno colombiano en un acto en Madrid con el precandidato presidencial de izquierdas Gustavo Petro. "A nosotros nos preocupa que hay un funcionario del Gobierno español, el señor (Enrique) Santiago (...) que hizo unas descalificaciones, unos ataques muy fuertes al Gobierno de Colombia, cosa que es totalmente inaceptable", manifestó Ramírez en una entrevista con Caracol Radio. Santiago, que además es diputado de Unidas Podemos y secretario general del Partido Comunista de España, participó el pasado lunes en un acto con Petro en Madrid en el que le prometió todo el apoyo posible a su aspiración presidencial y dijo que Colombia es un "Estado narcoparamilitar" que frena el acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las FARC. "Evidentemente el acuerdo de paz se está incumpliendo, no cabía esperar otra cosa de esa oligarquía criminal colombiana, pero la paz es el único programa para que haya reforma rural, reforma política y electoral, para que realmente haya sustitución de cultivos absolutamente frenada por ese Estado narcoparamilitar que no lo ha permitido", dijo Santiago en esa ocasión. Al respecto, Marta Lucía Ramírez recordó hoy que Santiago asesoró a las FARC en las negociaciones de paz llevadas a cabo en La Habana en 2016 y agregó que como miembro del Gobierno español, le ha faltado el respeto a Colombia. "Con España hemos tenido una relación entre dos naciones, entre dos Estados, que ha estado caracterizada siempre por el respeto, como debe haber en las relaciones internacionales, pero cuando hay funcionarios que públicamente se dedican a descalificar a un Gobierno y a ofender a un país, porque es lo que hizo el señor Santiago, eso sí merece también una reacción del Gobierno, que es la que tenemos nosotros que plantear", afirmó. La canciller subrayó que Colombia siempre tiene con España "el mayor interés en tener una relación solida, de largo plazo", ya que son dos países que comparten "un pasado tan profundo, tan importante" y el Gobierno no puede dejar que esa amistad sea afectada. CRÍTICAS POR ACOGIDA A PETRO La vicepresidenta volvió a referirse al malestar que le produjo la acogida que miembros del Gobierno español dieron en Madrid a Petro, líder de la oposición y favorito en las encuestas para las elecciones presidenciales de mayo próximo. "Para nosotros es muy importante que este debate electoral en Colombia realmente se asuma respetuosamente por parte de todos los países; de ninguna manera estaría bien que eventualmente se vaya a interpretar que es que el Gobierno de España esté inclinado al lado de una candidatura", dijo. El pasado martes, en un encuentro con corresponsales extranjeros, Ramírez se refirió a la entrevista que Petro tuvo en Madrid con el líder socialista y presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, así como con la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y otros funcionarios, y dijo que se esperaría que otros precandidatos tengan el mismo trato. "Para nosotros realmente es extraño que se haya hecho una agenda tan prolífica, no solamente del jefe de Gobierno, sino de varios de sus ministros, con un precandidato, porque supuestamente todavía no es candidato, pero esperamos que el Gobierno español dé las mismas oportunidades a todos los candidatos de la presidencia de Colombia", manifestó entonces. La canciller pidió hoy que "un tema tan sensible como es una elección política" sea manejado "con el mayor cuidado, la mayor prudencia" por los demás países, y más en el caso de España, donde hay una comunidad colombiana tan grande, "para que cuando vayan a votar lo haga más informada sobre todas las opciones". EFE joc/mf