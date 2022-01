Cada vez más inversionistas sugieren vender dólar

(Bloomberg) -- Administradores de recursos del mundo recomiendan vender dólares y colocar el dinero en activos como acciones de mercados emergentes y oro a medida que la recuperación económica mundial cobra fuerza.

Un creciente coro de inversionistas apuesta a que la moneda de reserva mundial alcanzó un pico en un giro dramático de hace un mes cuando el posicionamiento en el dólar era el más optimista desde 2015. K2 Asset Management recomienda cambiar el dólar por bonos emergentes de países asiáticos y acciones europeas, mientras que Brandywine Global Investment Management está comprando divisas vinculadas a materias primas. Bleakley Advisory Group LLC prefiere el oro y la plata.

“El dólar ha alcanzado su punto máximo”, dijo Jack McIntyre, administrador de fondos en Brandywine que vendió en corto el mes pasado frente a la divisa australiana y el peso chileno. “Está sobrevalorado, la gente lleva demasiado tiempo en eso. Para mí, el factor más importante que va a debilitar al dólar es la mejora del crecimiento global”.

El miércoles, el índice Bloomberg Dollar Spot registró su mayor caída desde mayo ya que los operadores procedieron a vender la moneda estadounidense tras los datos de inflación que, en general, estuvieron en línea con las previsiones del mercado. Las pérdidas se exacerbaron cuando los fondos que buscaban anticipar una postura de tono duro de la Fed deshicieron sus posiciones largas. También, el crecimiento de Alemania a China corrobora la perspectiva de oportunidades de valor fuera de la economía más grande del mundo.

“El dólar claramente se ha revertido y, en retrospectiva, en realidad solo se recuperó el año pasado porque la Fed se adelantó al Banco de Japón y al Banco Central Europeo en el ajuste monetario”, dijo Peter Boockvar, director de inversiones de Bleakley Advisory Group en Nueva Jersey. En este ambiente, “sigo prefiriendo el oro y la plata” como alternativa al dólar, dijo.

Es probable que el dólar siga debilitándose ya que la hipótesis de un mayor déficit en EE.UU. y una recuperación global más amplia que favorezca los activos fuera de EE.UU. ahora comienza a desarrollarse, dicen los inversionistas.

En la oficina de K2 Asset Management en Collins Street de Melbourne, George Boubouras busca oportunidades para comprar todo, desde el pesos chilenos hasta bonos soberanos en el sudeste asiático.

“El pico del dólar definitivamente quedó atrás”, dijo Boubouras, jefe de investigación de la gestora de fondos. “Los operadores de divisas están considerando las alzas de la Fed y la recuperación económica efectivamente ahora. Hay muchas oportunidades en bonos soberanos, crédito y acciones de mercados emergentes a Europa, con la convicción de que el dólar podría debilitarse aún más”.

Barings Investment Institute es apenas una de las empresas que ve que el dólar se debilita frente a sus pares de mercados emergentes.

“La caída del dólar representa una parte natural de la recuperación global a medida que los mercados analizan los riesgos actuales de ómicron para una pandemia que es mucho más manejable este año”, dijo Christopher Smart, estratega jefe global y director de Barings Investment en Boston. “A medida que la actividad económica se normalice, debería haber aún más flujos de capital a otras partes del mundo. Las monedas de mercados emergentes finalmente deberían beneficiarse de la recuperación”.

Sigue optimista

Si bien los que apuestan contra el dólar encuentran espacio, otros dicen que todavía es muy pronto para abandonar el dólar.

La reciente caída de la moneda estadounidense simplemente reflejó el alivio de los inversionistas de que no hubo sorpresas de tono fuerte con las cifras de inflación del miércoles y en las recientes declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo Ilya Spivak, director de la gran Asia en DailyFX.

“No creo que haya alcanzado su punto máximo”, dijo. El dólar “sigue pareciendo constructivo durante el resto de este año, pero los mercados no se mueven en línea recta”.

Los fondos de cobertura también siguen con una postura optimista e incluso aumentaron sus posiciones largas en torno al dólar frente a una cesta de otras ocho monedas importantes durante las últimas tres semanas, según datos de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos compilados por Bloomberg.

Citigroup Global Markets Inc. anota al aumento de tasas de interés de EE.UU. y al ajuste cuantitativo de la Reserva Federal como “típicamente negativos” para las tasas y monedas de mercados emergentes.

