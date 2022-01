Brest (Francia), 13 ene (EFE).- El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguró este jueves que la coordinación entre Estados Unidos y Europa sobre la negociación con Rusia es "absolutamente perfecta". "Se ha dicho mucho que Europa estaba al margen, que Europa no ha participado, que ni estaba en la mesa, pero con los Estados Unidos durante estos días hemos desarrollado una coordinación extremadamente alta", dijo Borrell, antes de la reunión que los ministros de Defensa de la UE celebran hoy en Brest (Francia). Según explicó el alto representante, Washington ha dado garantías de que "nada será decidido ni negociado con los rusos sin coordinación con Europa". Los ministros de Defensa continúan hoy la reunión en Brest, después de haber cenado la víspera con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que les informó sobre el encuentro que la Alianza Atlántica celebró ayer con representantes del Kremlin en Bruselas. En esa reunión quedaron patentes las "significativas diferencias" que existen entre los aliados y Moscú sobre la situación en la frontera con Ucrania y su petición de que la OTAN no siga extendiéndose hacia el este. Los aliados pidieron a Rusia que respete la integridad territorial de Ucrania y la advirtieron de "severas consecuencias" si decide atacarla y defendieron el derecho de cualquier país, incluido Ucrania, a integrarse en la OTAN si lo desea, frente a la petición de Moscú de que los aliados retiren su promesa a Kiev. El viceministro de Exteriores ruso Alexandr Grushko, por su parte, aseguró que "si hay intimidación, habrá contraintimidación", e insistió en que "es un imperativo que (la OTAN) renuncie a la política de las 'puertas abiertas' y conceda a Rusia garantías jurídicas de no ampliación al este". El mismo día que negoció con la OTAN, Rusia movilizó a más de 10.000 soldados en las fronteras con Ucrania y Georgia para hacer maniobras de entrenamiento. "Es parte de la presión. No debemos negociar bajo presión, pero esta es la situación", dijo hoy Borrell. La ministra de Defensa austriaca, Klaudia Tanner, por su parte, pidió que los europeos negocien "con una sola voz" frente a Rusia y celebró que la reunión entre Moscú y la OTAN se alargara ayer durante cuatro horas más de lo previsto, en la que fue el primer encuentro en dos años. Más allá de la tensión entre Rusia por la acumulación de tropas en Ucrania, los ministros discutirán también la situación en Mali, donde el grupo de mercenarios ruso Wagner también está presente y contra el que la UE impuso sanciones el pasado mes de diciembre. En este contexto, discutirán la 'Brújula estratégica' que ha preparado Borrell con la intención de aprobarla en marzo y que prevé la creación de 5.000 soldados europeos de reacción rápida en situaciones de crisis. "Vamos a meter por primera vez en la agenda los problemas de la seguridad en el espacio, que la presidencia francesa ha querido que consideremos porque como se dice frecuentemente el espacio será un nuevo campo de batalla, como el espacio cibernético. Vamos a ver de qué manera podemos asegurar la seguridad en el espacio", añadió Borrell. Ahora bien, el jefe de la diplomacia europea recordó que hoy "no habrá evidentemente toma de decisiones porque es un Consejo informal en el que no se toman decisiones sino que se dan recomendaciones políticas". EFE drs-cat/ig (foto) (Más información de la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)