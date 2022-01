Borrell destaca el apoyo de los Veintisiete a una fuerza rápida europea

Brest (Francia), 13 ene (EFE).- El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, destacó este jueves el respaldo de los Veintisiete a la creación de una fuerza rápida de 5.0 00 tropas que se pueda desplegar en situaciones de crisis y que forma parte de la futura estrategia comunitaria para tener más autonomía en defensa. "Las cosas están yendo bien. Se está construyendo un consenso, hay cambios, pero ninguno de esos cambios afecta a la idea de una capacidad de despliegue rápido”, indicó Borrell en una rueda de prensa al término de una reunión informal de los ministros de Defensa de la UE. El político español aseguró que esa fuerza “sigue siendo parte de la propuesta” que se ha bautizado como “Brújula Estratégica”, encaminada a dotar a la UE de más autonomía para actuar en el ámbito de la seguridad a nivel internacional, y aseguró tener “plena confianza en que será al final una parte importante” de ella. “Creo que los acontecimientos que estamos presenciando son un gran incentivo para desarrollar este tipo de capacidades”, agregó. Borrell esperó que la “Brújula Estratégica” pueda recibir en marzo la aprobación de los líderes comunitarios reunidos en el Consejo Europeo, para a continuación empezar a “trabajar inmediatamente en los procedimientos prácticos para hacerlo operacional”. “Por el momento, me sorprendería que hubiera un inconveniente en el último momento. Las cosas van mejor de lo esperado, en cuanto al acuerdo entre Estados miembros para lanzar esta Brújula Estratégica y sus propuestas”, incluida la de la fuerza de despliegue rápido, dijo. El jefe de la diplomacia comunitaria sí precisó que, “a petición de los Estados miembros hemos hecho algunos ajustes que no tocan el fondo de la propuesta”. Así, mencionó que han “profundizado en algunos ámbitos”, como la lucha contra terrorismo y la no proliferación de armas nucleares, y confió en que el Consejo Europeo pueda respaldar un documento “ambicioso y realista a la vez” y “enriquecido por los Estados miembros”, lo que supondrá a su juicio “un paso decisivo”. Por su parte, la ministra francesa de Defensa, Florence Parly, recalcó que la adopción de esta estrategia, “ambiciosa y concreta en cada uno de sus objetivos, constituye la primera prioridad” en materia de Defensa de Francia al frente de la presidencia rotatoria del Consejo de la UE este semestre. Recordó una declaración anterior del presidente francés, Emmanuel Macron, en cuanto a que la UE debe pasar de la cooperación en el interior de sus fronteras al mundo, sin seguir “los apetitos y prioridades de otros” y defendiendo “sus propios con su voz”. EFE rja-drs/jgb (Más información sobre la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)