Bolsonaro anuncia que ministro acepta ser candidato a gobernador de Sao Paulo

Brasilia, 13 ene (EFE).- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció este jueves que su ministro de Infraestructura, Tarcisio Gomes de Freitas, uno de los mejor evaluados de su Gabinete, aceptó ser candidato a la gobernación de Sao Paulo, el estado más rico y poblado del país, en las elecciones generales de octubre próximo. "Conversé con Tarcisio y él aceptó la invitación. Él puede no conocer algunas particularidades de Sao Paulo, pero, ganando las elecciones, va a realizar un trabajo semejante al mío, comenzando por escoger bien a sus secretarios", declaró Bolsonaro en su tradicional transmisión al vivo de los jueves por las redes sociales. "En nuestro Gobierno, él ha hecho un trabajo que es reconocido por todos, entonces, es un 'tocador' de obras, un emprendedor y sabe de los problemas de todo Brasil", añadió el líder de ultraderecha, quien busca un respaldo político en el mayor colegio electoral del país. Gomes de Freitas es un ingeniero militar de 46 años que pasó a la carrera de servidor público y llegó a integrar el Gobierno de la expresidenta Dilma Rousseff como director del estatal Departamento Nacional de Infraestructura y Transporte (Denit). El ministro, uno de los pocos que no ha sido objeto de las duras críticas por parte de la oposición a varios de los titulares de diferentes carteras ministeriales designados por Bolsonaro, lidera un ambicioso plan de modernización de infraestructuras y de conclusión de obras civiles de gran porte en todo el país. En su programa semanal, Bolsonaro, uno de los líderes mundiales más escépticos frente a la gravedad de la pandemia del coronavirus -que en Brasil suma más de 22,8 millones de casos y de 620.000 muertos- volvió a criticar la obligatoriedad de la vacunación. En ese sentido, el mandatario celebró la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de derogar la exigencia del pasaporte sanitario en las empresas en ese país y cuestionó que las medidas de confinamiento rígidas en Europa encarecieron los costos de energía, como también está pasando en Brasil. "Me gustaría mucho estar conduciendo los destinos de la pandemia en Brasil", manifestó el gobernante, quien se opone a la vacunación para niños e insistió en que "sacar a la muchachada de los salones de clases fue un crimen, porque el virus era inofensivo para el 99 % de toda esa muchachada".