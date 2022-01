Bilbao remonta ante el Atleti y vuelve a final de Supercopa

RIAD (AP) — Después de anotar el tanto más importante de su carrera incipiente, Nico Williams recibió un abrazo largo y afectuoso de parte del delantero veterano Iñaki Williams, su hermano mayor.

En el graderío del Estadio Rey Fahd de Arabia Saudí, los parientes de ambos se abrazaron también, incapaces de contener las lágrimas.

Rápidamente, Nico e Iñaki Williams se acercaron a la tribuna para improvisar una reunión familiar tras el silbatazo final en el encuentro del jueves.

Athletic Bilbao marcó dos goles postreros para remontar, incluido uno de Nico Wiliams, en la victoria por 2-1 sobre el Atlético de Madrid, con lo cual los Leones disputarán su segunda final consecutiva en la Supercopa de España.

El conjunto vasco enfrentará el domingo en el encuentro por el título al Real Madrid, que la víspera se impuso 3-2 sobre el Barcelona en tiempo extra. El año pasado, el Athletic consiguió el cetro en la final frente al Barça, disputada en Sevilla.

Atthletic tomó la ventaja con el tanto del joven Williams a los 81 minutos, después de que Yeray Álvarez había equilibrado el duelo en Arabia Saudí a los 77.

“Me quedo con lo de mi madre, que la he ido a saludar. Está muy emocionada y por compartir esto con mi hermano", dijo Nico, de 19 años, en declaraciones a la TV. "Mi madre me ha dicho que me lo merezco y que no baje los brazos. Es un momento inolvidable para nosotros dos”.

El club Colchonero había tomado la delantera inicialmente, con un autogol a los 62.

Pero los dirigidos por el argentino Diego Simeone sufrieron otra decepción. El equipo anda a los tumbos en La Liga española, donde difícilmente revalidará su título.

Williams, que anotó sus primeros dos goles con Athletic en un partido de la Copa del Rey de la semana pasada, recibió algo más que el abrazo de su hermano mayor, quien le prodigó el pase para el gol, tras un rebote en un saque de esquina.

“Muchísima rabia perder a pelota parada”, lamentó Simeone.

Athletic intentará conquistar por primera vez la Supercopa en ediciones consecutivas. La anterior ocasión que la ganó antes del año pasado fue en 2015, cuando también se impuso a Barcelona en la final.

Atlético buscaba su primera final en la Supercopa desde 2020, cuando la perdió ante el Madrid en la primera edición del torneo que se disputó en Arabia Saudí.

La Supercopa regresó al país del Medio Oriente después de que a causa de la pandemia tuvo que jugarse la anterior edición en España.

La competición fue trasladada a Arabia Saudí —y ampliada de dos a cuatro equipos en un formato de “cuatro semifinalistas"— como parte de un acuerdo que según la prensa deportiva alcanzó 30 millones de euros (34 millones de dólares) por año hasta el 2029.

La decisión de disputar este torneo español en Arabia Saudí suscitó críticas de activistas de derechos humanos y de los aficionados que deseaban que la competición se quedara en España.

Entre los inconformes, el mediocampista de Athletic, Raúl García, afirmó en la semana que carecía de sentido jugar los partidos fuera de España.