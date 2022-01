Biden anuncia más tests gratuitos y más médicos militares ante ómicron

Washington, 13 ene (EFE).- El presidente de EE.UU., Joe Biden, anunció este jueves que su Gobierno pondrá a disposición de los estadounidenses 500 millones de tests de covid-19 gratuitos más y que desplegará nuevos equipos médicos federales ante la expansión de ómicron. En un discurso en la Casa Blanca, Biden informó de estas medidas, cuando EE.UU. registra números récord de casos y hospitalizaciones por ómicron, que ya es la variante prevalente del coronavirus en el país. El mandatario explicó que los 500 millones de tests se suman a los otros 500 millones que su Ejecutivo había anunciado anteriormente y que están en proceso de compra para enviarlos a las casas de los estadounidenses de manera gratuita. Explicó que van a poner en marcha una página web la próxima semana, donde los ciudadanos pueden pedir de forma gratuita los tests para que sean enviados a sus domicilios. Biden recordó que cuando llegó a la Casa Blanca, hace un año, se llevaban a cabo 2 millones de pruebas de covid-19 al día, y "ninguno de esos test eran caseros o rápidos". "Este mes se calcula que llegaremos aproximadamente a 15 millones de pruebas al día, y tendremos unos 375 millones caseros, tests rápidos, en enero. Es un salto enorme apuntó", indicó. Además de los 1.000 millones de pruebas de covid-19 que la Casa Blanca pondrá a disposición de los estadounidenses gratis, Biden ordenó esta semana a las aseguradoras cubrir gratis ocho test caseros de covid-19 al mes por persona a partir del próximo 15 de enero. Otra de las medidas que se informó este jueves fue del despliegue de más personal médico militar: en suma 6 nuevos equipos con un total de 120 miembros, a los estados más afectados por ómicron —Michigan, Nueva York, Nueva Jersey, Ohio y Rhode Island— para paliar la escasez de profesionales sanitarios en algunos hospitales. Estos militares se sumarán a los 350 médicos, enfermeros y personal sanitario castrense desplegados en 24 estados y territorios del país, y que suman unos 800 trabajadores si se cuenta el personal enviado de otras agencias federales. Biden agregó que se han activado a 14.000 integrantes de la Guardia Nacional —un cuerpo en la reserva— en 49 estados para apoyar estas labores. En su alocución el presidente reiteró el llamado para que la gente se vacune y lleve mascarilla, ya que, según los datos que maneja, un tercio de los estadounidenses afirma que no llevan nunca cubrebocas. Biden subrayó que su Gobierno quiere que las mascarillas de calidad, en referencia a las KN95 o N95, estén disponibles de forma amplia, a precios asequibles y que puedan ser vendidas por internet o en establecimientos. Y adelantó que, como no todos los estadounidenses pueden permitirse comprar una máscara de calidad o no la encuentran en algunos lugares, su Administración anunciará la próxima semana medidas para facilitar el acceso a esa prenda de forma gratuita. EE.UU. es el país más afectado por la pandemia con más de 63 millones de casos de covid-19 y más de 800.000 fallecimientos, de acuerdo con los datos de la Universidad Johns Hopkins. EFE ssa/pamp/lll