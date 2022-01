Balmain se alía con Barbie ¡Viva el universo rosa!

Redacción Cultura, 13 ene (EFE).- El universo Barbie hipnotiza y los últimos en caer en sus redes han sido la firma Balmain y su director creativo Olivier Rousteing, que este jueves ha presentado una colección cápsula donde el rosa es el protagonista. "Barbie y Balmain se embarcan en una aventura marcadamente multicultural, inclusiva y que rebosa alegría", ha comentado a través de las redes sociales Olivier Rousteing. Grandes creadores como Versace, Givenchy, Christian Dior, Oscar de la Renta, Giorgio Armani, Hervé Leger, Ralph Lauren y Donna Karan ya diseñaron vestidos para Barbie. Lo novedoso de esta ocasión es que Balmain ha confeccionado más de cincuenta looks para mujeres reales que quieran lucir piezas divertidas y coloridas. Eso sí, no es necesario tener la curvilínea silueta de la protagonista, que a partir de 1980 empezó a tener versiones étnicas y en 2016 distintos tipos de cuerpo -alta, bajita o con curvas- para reflejar mejor la diversidad de la mujer. Una fórmula, que como ha explicado el director creativo, combina el mundo virtual de la protagonista con el universo real de las compradoras. "Piezas sin género" y accesorios que se podrán adquirir tanto en tienda como en su página web, además de en la página de Mattel, a partir de mañana, viernes. La colección BalmainxBarbie no tiene límites con el rosa, "un color sinónimo de la marca que se alinea perfectamente con el audaz y moderno espíritu del ejército de Balmain". También utiliza diseños característicos de la casa, como los icónicos motivos marineros o el estampado de laberinto, una manera de conjugar el legado de la industria de los juguetes y la moda. "Una colección con la que disfrazarse y divertirse", con pantalones, sudaderas, camisetas, bombers, cardigans o zapatillas, donde no faltan prendas sofisticadas con grandes lazos. La novedad es la venta de tres NFTs mediante subasta: avatares de Barbie y Ken y una muñeca negra de la familia Barbie vestidos con diseños creados por Balmain y acompañados por varios accesorios. "Es un sueño hecho realidad, desde niño siempre amé a Barbie y me siento muy orgulloso de ser parte del mundo de Barbie", ha afirmado Rousteing en su cuenta de Instagram, donde ha señalado lo orgulloso que se siente de esta colaboración. Barbie, cuyo nombre completo es Barbara Millicent Robert, nació el 9 de marzo de 1959, y sus 60 años fueron celebrados por todo lo alto. Seis décadas en las que la muñeca ha representado más de 200 profesiones y oficios y que en su última etapa ha mantenido un compromiso para transmitir a las niñas el empoderamiento femenino tratando de vincular la actividad de Barbie con proyectos científicos como la colaboración con la Agencia Espacial Europea para alentarlas a ser la próxima generación de astronautas, ingenieras o científicas. EFE it/acm