Argentino Antonio Mohamed es el nuevo técnico del Mineiro, campeón brasileño

Río de Janeiro, 13 ene (EFE).- Atlético Mineiro, que en 2021 conquistó los títulos del Campeonato Brasileño y de la Copa do Brasil, anunció este jueves la contratación del argentino Antonio Mohamed, con amplia experiencia en el fútbol mexicano, como su nuevo técnico en sustitución de Alexi Stival "Cuca". El Turco, como es conocido popularmente Antonio Ricardo Mohamed Matijevich, "llega para comandar al campeón brasileño y de la Copa do Brasil hasta diciembre de 2022", anunció el conjunto de Belo Horizonte en un mensaje que publicó en sus redes sociales. El conjunto brasileño destacó que Mohamed posee una carrera victoriosa como entrenador tanto en Argentina como en México y que tiene en su currículo títulos como la Copa Sudamericana, el Campeonato Mexicano y la Copa de México. Igualmente recordó que también tuvo experiencia como entrenador en el fútbol europeo y que fue el técnico del Celta de Vigo español. El estratega de 51 años nacido en Buenos Aires inició su carrera como técnico en 2003, cuando asumió el comando del Zacatepec mexicano. En el fútbol mexicano, en donde fue elegido como mejor entrenador en las temporadas de 2015 y 2016, también comandó los clubes Morelia, Querétaro, Jaguares, Veracruz, Tijuana, América y Monterrey. En Argentina fue técnico de Colón, Independiente y Huracán, club con el que se consagró como jugador y que sueña con presidir algún día. Pese a su larga experiencia, Mohamed estaba inactivo desde hacía un año, cuando rescindió contrato con el Monterrey, club que comandó en una primera fase entre 2015 y 2018 y después entre 2019 y 2020. Con el Monterrey conquistó tres títulos y clasificó al equipo al Mundial de Clubes de 2019. El Mineiro aún no tiene previsión de cuándo el argentino asumirá el comando, pero es esperado antes del 17 de enero, cuando el equipo iniciará su pretemporada y la preparación para disputar el 20 de febrero la final de la Súpercopa do Brasil, su primera decisión. El argentino tendrá la difícil misión de sustituir a Cuca, que renunció al cargo por motivos personales tras comandar al Mineiro en la mejor temporada en su historia. Ante de contratar a Mohamed, el Atlético llegó a negociar con los portugueses Jorge Jesús, Carlos Carvalhal y Luis Castro, y con el argentino Eduardo Berizzo. El argentino asumirá un club repleto de figuras, como el internacional brasileño Hulk, el campeón olímpico Guilherme Arana, los argentinos Matías Zaracho y Nacho Fernández y el delantero chileno Eduardo Vargas. A ellos se sumó esta semana el zaguero central Diego Godín, capitán de la selección de Uruguay y que se consagró como jugador del Atlético de Madrid español, que firmó el miércoles un contrato para reforzar el Mineiro hasta diciembre de 2022. EFE cm/ag/cav