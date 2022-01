Argentina dice que ya presentó su propuesta al FMI y espera una respuesta

Buenos Aires, 13 ene (EFE).- El Gobierno de Argentina indicó este jueves que ya "presentó su propuesta" al Fondo Monetario Internacional (FMI) para la negociación de la deuda de más de 40.000 millones de dólares que tiene con el organismo multilateral y que está en manos del Fondo "dar la respuesta lo más rápido posible". "Argentina ya presentó su propuesta y espera y está en manos del FMI ahora tratar de dar la respuesta lo más rápido posible", dijo la portavoz de la presidencia Gabriela Cerruti, en rueda de prensa, tras indicar que las "negociaciones están avanzando". Argentina negocia contra reloj con el Fondo un acuerdo de facilidades extendidas para refinanciar las deudas contraídas a partir del acuerdo de auxilio financiero firmado en 2018 entre el organismo y el entonces Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), que actualmente ronda los 41.000 millones de dólares. Según el acuerdo de 2018, Argentina debería pagar al organismo, entre capital e intereses, 19.020 millones de dólares este año, 19.270 millones en 2023 y 4.856 millones en 2024, unos vencimientos que el Gobierno de Alberto Fernández ya ha dicho que el país, que atraviesa desequilibrios macroeconómicos, no está en condiciones de afrontar. Los compromisos más voluminosos de este año empiezan a operar en marzo, cuando Argentina debería pagar 2.838 millones de dólares, metiendo aún más presión sobre el bajo nivel de reservas monetarias netas del país. Según indicó Cerruti, el acuerdo con el FMI "no es solamente un tema económico" y por lo tanto en este tema trabaja no solo el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien lleva adelante reuniones "permanentemente", sino también el embajador argentino en EE.UU., Jorge Argüello. Recordó que el canciller argentino, Santiago Cafiero, viajará a EE.UU. —donde se reunirá con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, el 18 de enero próximo— "para llevar adelante otro tipo de reuniones que tienen que ver con la discusión geopolítica y entre estados sobre el próximo acuerdo (con el FMI)". La postura de EE.UU. respecto del programa que negocie Argentina con el FMI es clave por el peso de ese país en el directorio del organismo multilateral, en tanto Guzmán ya ha reconocido que el apoyo no es pleno en la comunidad internacional y que el punto donde no hay acuerdo es en el sendero fiscal. La portavoz volvió a señalar que "el Gobierno argentino no está dispuesto a llevar adelante un acuerdo que implique un ajuste o que implique que el FMI le marque la política económica a la Argentina".