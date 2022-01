El Cairo, 13 ene (EFE).- El jefe del comité de árbitros de la Asociación de Fútbol Egipcia, Essam Abdelfatah, aseguró este jueves en un programa de radio egipcio que el colegiado zambiano Janny Sikazwe pitó el final del encuentro Túnez-Mali dos veces antes de tiempo porque "sufrió un golpe de calor y deshidratación", por lo que posteriormente fue hospitalizado. Essam contó en el programa Maa Shobeir de la emisora ON Sport FM que Sikazwe sufrió una insolación porque "el partido fue a las dos y media del mediodía y allí hace muchísima calor y humedad", dijo en referencia a Camerún, la sede de la edición vigente de la Copa de África de Naciones. Aseguró que este fue el motivo por el que "perdió completamente su concentración en el minuto 80" y, a partir de entonces, pitó el final del encuentro en dos ocasiones, en el minuto 85 y en el 89. "Por esto se armó el jaleo. Los jugadores salieron y volvieron a entrar en el campo con la esperanza de continuar, pero al final tuvieron que llevar al árbitro al hospital, según un informe médico que salió posteriormente", aseguró Abdelfatah. Cuarenta minutos más tarde de la finalización del choque, los jugadores de Mali saltaron de nuevo al campo para disputar el tiempo que faltaba por jugar. No lo hizo la selección de Túnez, que no regresó al terreno de juego, como tampoco lo hizo el colegiado Janny Sikazwe, que fue reemplazado por el cuarto árbitro, el encargado de dar por concluido definitivamente el partido que se llevó Mali por uno a cero. EFE ar-cgs/sab