82-77. El Barça se agiganta para tumbar al campeón de Europa

Barcelona, 13 ene (EFE).- El Barça sacó fuerzas de flaqueza para derrotar este jueves al Anadolu Efes (82-77), vigente campeón de Europa, en un duelo titánico que despertó la mejor versión del equipo de Sarunas Jasikevicius y también la de un Palau Blaugrana entregado. La afición azulgrana no había olvidado la derrota frente al equipo turco en la última final de la Euroliga y generó el ambiente atronador de las grandes noches europeas para alimentar a un Barça que llegaba falto de frescura y después de tres derrotas consecutivas. En un combate agotador y de mínimas ventajas, el Barça recuperó su mejor versión coral a nivel defensivo, mientras que en ataque destacó la actuación del joven base Rokas Jokubaitis, que asumió la dirección del equipo en la segunda parte y anotó 16 puntos. El lituano estuvo bien secundado por el ala-pívot Nikola Mirotic (15 puntos) y el pívot Sertac Sanli (13 puntos), mientras que el escolta Cory Higgins (9 puntos) realizó su mejor partido desde que en diciembre reapareciera tras más de dos meses lesionado. El Anadolu Efes, comandado por los bases Shane Larkin (17 puntos) y Vasilije Micic (18 puntos), no pudo contar desde el inicio del tercer cuarto con el entrenador Ergin Ataman, que perdió los papeles al ser expulsado por protestar y abandonó la pista dirigiendo gestos desafiantes a la grada. El cuadro barcelonés confirmó horas antes del partido la disponibilidad del base Dante Exum, el último jugador del primer equipo que seguía apartado por covid-19, pero contó nuevamente con las bajas por lesión del base Nick Calathes, el escolta Álex Abrines y el pívot Pierre Oriola. Los veteranos del Barça lucieron los galones el tramo inicial de tanteo, de una alta intensidad defensiva en ambos lados de la cancha, para afianzar la primera ventaja en el marcador gracias a la inspiración ofensiva de Mirotic, con nueve puntos (dos triples y un 2+1), y Higgins, autor de seis tantos (17-9, min.6). La salida de Shane Larkin al parquet, combinada con el descanso de los titulares azulgranas y el poderío del equipo turco en el rebote ofensivo, permitieron al Anadolu Efes recortar la desventaja al final del primer cuarto con un rápido parcial de 0-6 (19-17). La potencia del pívot Bryant Dunston cerca del aro castigó con cinco puntos consecutivos al Barça, que se vio abajo en el marcador tras los triples de Larkin y el ala-pívot Adrien Moerman (26-32, min.16), ex del equipo azulgrana al igual que los interiores Chris Singleton y Tibor Pleiss. Fue otro ex, el pívot barcelonista Sertac Sanli, quien lideró la reacción del cuadro catalán con seis puntos seguidos y una incansable lucha debajo del tablero (35-36, min.18), correspondida con la coral mejoría defensiva de los azulgranas que en ataque buscaron sin miedo el aro y sacaron provecho desde la línea de personal. Un triple del base Rokas Jokubaitis y una canasta tras rebote de Mirotic, máximo anotador al descanso con 13 puntos, pusieron por delante al Barça pero un triple de Larkin, líder ofensivo del Anadolu Efes con 12 tantos, mantuvo a los turcos en ventaja al final del segundo acto (40-41). Los triples de Sanli, Laprovittola y Kuric encendieron al Palau Blaugrana, pero no tanto como la expulsión del entrenador visitante Ergin Ataman, que tras ver dos técnicas en escasos segundos por sus protestas se negó, en primera instancia, a abandonar la pista y, finalmente, lo hizo levantando los puños y golpeándose el pecho en un gesto desafiante hacia la grada (51-43, min.24). El incidente interrumpió el buen momento del Barça, que pese a precipitarse en ataque y conceder varias canastas fáciles logró acabar el tercer cuarto en ventaja liderado por Jokubaitis (61-56). El Anadolu Efes apretó el marcador desde la línea de tiros libres (70-68, min.35) y un triple de Larkin resucitó fantasmas en el bando azulgrana (73-72, min.37), pero bajo la dirección de Jokubaitis y un triple de Brandon Davies (78-72, min.38) desataron el estruendo en un Palau Blaugrana entregado. El Barça entró al último minuto por delante en el marcador (80-75) y no desaprovechó el botín para amarrar con una canasta en escorzo de Jokubaitis una victoria de prestigio frente al vigente campeón de Europa (82-77). - Ficha técnica: 82 - Barça (19+21+21+21): Laprovittola (5), Higgins (9), Sergi Martínez (2), Mirotic (15), Davies (7) -equipo inicial-, Exum (1), Sanli (13), Smits (-), Hayes-Davis (4), Kuric (8), Jokubaitis (16) y Nnaji (2). 77 - Anadolu Efes (17+24+15+21): Bryant (-), Micic (18), Simon (12), Singleton (6), Pleiss (2) -equipo inicial-, Larkin (17), Beaubois (2), Moerman (6), Anderson (2), Petrusev (-) y Dunston (12). Árbitros: Damir Javor (ESL), Borys Ryzhyk (UCR) y Tomislav Hordov (CRO). Señalaron una falta técnica al local Brandon Davies (min.16). Expulsaron por dos faltas técnicas al entrenador visitante Ergin Ataman (min. 23 y 23). Incidencias: Encuentro de la vigesimoprimera jornada de la Euroliga disputado en el Palau Blaugrana de Barcelona ante 5.260 espectadores. EFE 1012041 xsf/sab