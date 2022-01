Verificadores piden a YouTube medidas concretas contra la desinformación

Susan Wojcicki, directora ejecutiva de YouTube, en una foto de archivo. EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Madrid, 12 nov (EFE).- YouTube es “uno de los principales canales de desinformación e información falsa online” del mundo, según más de ochenta organizaciones de verificación de datos que han pedido a la compañía que adopte, al menos, cuatro medidas para revertir esta situación.

En una carta dirigida a la directora ejecutiva de YouTube, Susan Wojcicki, organizaciones de verificación de 40 países hacen referencia a vídeos colgados en esa plataforma que “han causado un daño real en la vida cotidiana” y que, sin embargo, pasaron por el radar de las actuales políticas de la compañía.

Estos casos son prueba de que las políticas puestas en marcha por YouTube para combatir la desinformación son "insuficientes" y "no funcionan", consideran los grupos de verificación, entre ellos, los españoles Maldita y Newtral; el mexicano Animal político-El sabueso; ColombiaCheck, o el venezolano Cotejo.info.

Una situación que es “aún peor” en los países de habla no inglesa y en el llamado Sur Global, donde las políticas de la empresa “se ejercen aún menos”, asegura la carta.

Ante esa situación, instan a Wojcicki a poner en marcha, al menos, cuatro medidas, entre ellas, un compromiso de transparencia sobre cómo viaja la desinformación en la plataforma y divulgar públicamente sus políticas para abordarla, incluido el uso de la inteligencia artificial.

En lugar de eliminar vídeos, los verificadores de datos piden a YouTube que se centre en proporcionar el contexto adecuado, lo que consideran que se puede hacer “estableciendo una colaboración significativa y estructurada" con organizaciones de comprobación de hechos.

Los firmantes rechazan lo que consideran intentos de YouTube de enmarcar todo el debate como “una falsa elección” entre borrar o no vídeos y dicen que “las evidencias disponibles” señalan que proporcionar información contrastada es más eficaz que eliminar contenidos.

De esta manera, se "preserva la libertad de expresión a la vez que se mitigan los riesgos de daño a la vida, la salud, la seguridad y los procesos democráticos".

Otra petición es que la plataforma actúe contra los infractores reincidentes que producen contenidos constantemente marcados como desinformación e “impedir que sus vídeos sean recomendados o promocionados por los algoritmos de la empresa”.

Además, instan a que se amplíen estos esfuerzos a otros idiomas más allá del inglés y que se proporcionen datos específicos de cada país y lengua, así como servicios de transcripción eficaces.

YouTube por “inacción o por políticas que no funcionan” está permitiendo esta desinformación, pero también la existencia de grupos que se han organizado, especialmente durante la pandemia, señaló a los medios el responsable de Política Pública y Desarrollo Institucional del grupo de verificación español Maldita.es, Carlos Hernández.

Así, indica la carta, YouTube permite que su plataforma “sea utilizada como arma por actores sin escrúpulos para manipular y explotar a otros, y para organizarse y recaudar fondos”.

Los grupos de verificación quieren que la empresa “dé pasos hacia la transparencia”, destacó Hernández pues no saben mucho de lo que hace la plataforma o sobre cómo decide que es o no desinformación.

Los verificadores expresan en su carta la voluntad de comprometerse con YouTube para poner en práctica esas demandas y que la plataforma haga realmente todo lo posible para evitar que la desinformación y la información falsa se conviertan “en armas contra sus usuarios y la sociedad en general".